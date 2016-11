Olejnik odniosła się do słów prezesa Kaczyńskiego dotyczących przedsiębiorców. – Nie znam biznesmena, który nie chciałbym zarabiać, ale widać na złość władzy można tracić pieniądze – ironizuje dziennikarka na łamach "Gazety Wyborczej".

Jak zauważa dziennikarka, to co prezes Kaczyński mówi o biznesmenach do nowej książki o "resortowych dzieci". – Przecież obecna władza lubi się taplać w przeszłości, tylko nie własnej. Bo jak ktoś jest dziś z nami, to mógł być w PZPR, mógł rozwalać i sądzić opozycję – dodaje Olejnik.

Dziennikarka TVN krytykuje niemal wszystkie ostatnie decyzje władzy. Rządowi Beaty Szydło obrywa się m.in.: za obniżenie wieku emerytalnego czy niejasne wypowiedzi ministrów o podatkach.