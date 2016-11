Agnieszka Holland zdradza w rozmowie z Tomaszem Lisem, że obecnie "wszystko jest możliwe". – To ja się boję, że oni rzeczywiście zainfekują te nieszczęsne zwłoki w czasie ekshumacji… Bo tak na zdrowy rozum jest niezrozumiałe, po co to robią – powiedziała reżyserka w wywiadzie dla "Newsweeka".

Jak dodała, jej zdaniem ekshumację zlecono po to, żeby "podrobić jakieś dowody na zamach". – Nie wyobrażam sobie, jaki mógłby być inny cel tej akcji – powiedziała Holland.