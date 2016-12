Magdalena Rigamonti: To od cytatu zacznę.

Szymon Majewski: Ze mnie?

"To co zrobiła Doda to akt odwagi i ma znaczenie symboliczne. Pokazując pupę chciała uświadomić prezydentowi, że kraj jest pęknięty na dwie części”.

No i racja. A po środku jest rów nie do zakopania... Jako mężczyzna próbuję odsunąć hucie na bok i analizować to, co się wydarzyło, że może Doda chciała coś uprzytomnić Andrzejowi. Polskę podzieloną na dwie połowy mu pokazała, nie pupę.

A pan, w której połowie pan jest?

Jezus Maria, wyjdzie na to, że jestem w tym miejscu, które jako pięćdziesięciolatek powinienem zbadać. Nie, że się porównuję, ale podobno Stefan Żeromski tak miał, że i z lewej, i z prawej strony dostawał, i lewa, i prawa strona go chciała na swoją stronę przeciągnąć. Skoro teraz jest tak, że idolem młodzieży jest Popek, nie, nie Anna Popek, tylko taki człowiek, który pociął sobie twarz, uwaga, z tęsknoty za ojczyzną – a przecież kiedyś z tęsknoty za ojczyzną powstał "Latarnik", napisano "Pana Tadeusza" – to może objawem patriotyzmu jest to, że siedzę u Dody pośrodku i z tej perspektywy patrzę na to, co się dzieje w naszym kraju.

I?

I uważam, że prezydent tego kraju nie powinienem iść na imprezę Superaka. Chociaż, może poszedł, bo mu w kancelarii powiedzieli, że to impreza Super AK i będzie przyznawana nagroda dla żołnierza AK. No, dobra, już. Mój dziadek był AK-owcem, przed wojną w PPS-ie, kochał Piłsudskiego. I proszę sobie wyobrazić, że ta część rodziny, która była mocno endecka i wielbiła Dmowskiego, uważała, że dziadek to komunista. Mówię to po to, żeby powiedzieć, że Polska zawsze była podzielona, ale nie aż tak. W mojej rodzinie zawsze był ostry spór. Kiedy byłem szczylem słyszałem, jak jedni mówili, że Dmowski to faszysta, a drudzy, że Piłsudski bandyta. Pamiętam jak dziadek wstawał od stołu, miał czerwone ze złości uszy i chciał wychodzić, ale moja mama go zatrzymywała mówiła, że przecież jest u siebie, że ma zostać, niech wyjdą ci, którzy przyszli. Wracał, siadał. Brał nitroglicerynę, bo miał wieńcówkę. Potem już wszyscy brali nitroglicerynę, ale dyskutowali, kłócili się przy jednym stole. Na koniec całowali na pożegnanie, dziadek wszystkich pozdrawiał i było dobrze.

O dziadku Ignacym pan mówi?

Tak, o tym, który walczył w Powstaniu Warszawskim. On naprawdę kochał Piłsudskiego. Nie był w stanie wypowiedzieć całego imienia i nazwiska, bo kiedy kończył mówić „Józef”, już mu łzy wzruszenia leciały. Coś mamy w rodzinie z tym Piłsudskim, bo mnie w 1983 r. zatrzymali milicjanci i przez pięć godzin przesłuchiwali na komisariacie na Jezuickiej za to, że razem z kolegami harcerzami sprzedawałem zdjęcia Marszałka z okazji Święta Niepodległości. Mówiłem, że sprzedajemy zdjęcia Janusza Zakrzeńskiego, bo w telewizji na komisariacie leciała właśnie "Polonia Restituta" z Zakrzeńskim jako Piłsudskim, ale nie zrozumieli. Nie tak dawno dostałem wezwanie z IPN-u, z Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Żona to zobaczyła i pyta przerażona, co zrobiłem, ja jej na to, że jestem rocznik '67, to co miałbym zrobić narodowi polskiemu. Byłem harcerzem, nie piłem, dobrze się prowadziłem. W IPN-nie się okazało, że mam zeznawać na temat faceta, który nas przesłuchiwał. Miał na nazwisko albo Karabin, albo Granat i w ORMO zajmował się inwigilacją harcerstwa. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego było. Zapytałem gościa w IPN, skąd tamten miał takie dziwne nazwisko i okazało się, że w służbach pełno było Karabinów, Granatów, Armat. To byli faceci, którym tożsamość dała armia, do której trafili jako dzieciaki z Domów Dziecka. Wyszło więc na to, że nie popełniłem żadnej zbrodni przeciwko narodowi polskiemu i że mogę powiedzieć każdemu, kto będzie podskakiwał, jak Radek Sikorski Jackowi Karnowskiemu: "Chłopcze, na mnie leciały ruskie bomby, jak ty jeszcze w pieluchy robiłeś".

