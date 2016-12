Marszałek Senatu przymuszony do spotkania z przedstawicielami mediów stwierdził, że "w mediach powielane są nieprawdziwe informacje dotyczące ograniczenia pracy dziennikarzy w Sejmie i dostępu do informacji”. Jasne. Nie pasuje krytyka. Nie pasują fakty. To odpowiedzmy na nie niczym mantrą: "media kłamią".

To najłatwiejsze i najwygodniejsze wyjście, bo przecież "wszyscy wiedzą, że media kłamią". Kłamią upubliczniając taśmy z rozmów polityków poprzedniego rządu, kłamią opisując, jak obecny rząd dba o swoje bezpieczeństwo uskuteczniając "tupolewizm", kłamią ujawniając, jak latami znęcano się nad dziećmi w ośrodku wychowawczym u sióstr Boromeuszek, kłamią szczegółowo pokazując, jak wygląda proces dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.

"Dziennikarstwo jest drukowaniem tego, czego ktoś inny nie chce by zostało wydrukowane: wszystko poza tym jest public relations" te słowa Georga Orwella najlepiej tłumaczą, dlaczego tak bardzo praca mediów jest nielubiana. Dlaczego tak łatwo przychodzi politykom, prezesom wielkich korporacji czy mniejszych firm, biznesmenom, przywódcom religijnym i właściwie każdemu, kogo działania opisujemy, na wszelką medialną krytykę odpowiadać zarzutem o kłamstwie.

Oczywiście kłamstwem by było wypieranie się błędów, przeinaczeń, podkręcania, zawężonego lub nazbyt uogólnionego obrazu, czy wręcz kłamstw, które oczywiście w mediach się pojawiają. Ale to nie media kłamią, jeżeli ktoś kłamie to poszczególne osoby, dziennikarze, wydawcy, redaktorzy, fotografowie. I to o wiele rzadziej niżby chciano nam imputować. Pozwoliliśmy na przyczepienie nam gęby, staliśmy się chłopcami do bicia. Gdy w rzeczywistości to media, to dziennikarze wciąż odpowiadają za ogromną większość informacji, które są ujawniane ku oburzeniu tych, których te informacje dotyczą. Rzetelna, obiektywna i etyczna robota dziennikarska bywa niedoskonała, ale wciąż jest bezcenna.

Nie zastąpi jej ani Facebook, ani Twitter, ani Google.

Słowem roku 2016 twórcy oksfordzkiego słownika wybrali "postprawdę". To określenie sytuacji, w której to nie fakty, ale emocje mają większy wpływ na życie i wybory ludzi, w tym te polityczne. Mówiąc krótko: prawda przestaje mieć znaczenie, prawdą bowiem nie można nazwać rzeczy nieprawdziwych.

Sami zobaczcie jak to działa:

Dziennikarce CNN nie pozostaje jej nic innego niż gest "facepalm", gdy mimo braku najmniejszych dowodów wyborcy Donalda Trumpa są święcie przekonani, że 3 miliony nielegalnych emigrantów na Florydzie, brało udział w wyborach. Mimo iż jest to nie tylko nielegalne ale wręcz niemożliwe.

Dana Bash dopytuje:

– Skąd macie taką informację?

- Z mediów.

- Jakich mediów?

- CNN

- Naprawdę?

– Wygugluj to sobie, albo poszukaj na Facebooku.

I mimo iż Bash podaje dowody, że to nie prawda i przeinaczenie słów Baracka Obamy to wyborcy Trumpa nie przyjmują do siebie tej wiedzy.

Zastanówcie się Czytelnicy, czy nie robicie podobnie. Skąd informacja? Z Facebooka, z Twittera, więc musi być prawdziwa.

A jak się okazuje jednak nie prawdziwa…to wiadomo: "media kłamią". Tylko, które konkretnie? Tu z odpowiedzią już jest problem. I zastanówcie się, komu taka retoryka najbardziej pasuje? Komu jest na rękę brak zaufania do czwartej władzy?

Oczywiście i nie ma co się tego wypierać: ogromna część złego wizerunku dziennikarzy to nasza własna wina. I od poprawy jakości własnej pracy nie możemy uciec.

Po nocnym spotkaniu z marszałkiem Senatu jest zachwyt nad posłem PO Sławomirem Nitrasem nadającym na żywo przez smartfon całość spotkania. Po co nam dziennikarze, skoro można włączyć telefon i nadać streaming. A co, jeżeli to partia posła Nitrasa następnym razem nie będzie miała ochoty na pokazywanie jej prac? Też będzie obywatelsko ujawniał wszystko, co się dzieje?

Nie ma co się oszukiwać w idealnym dla polityka świecie media chodziłyby na jego smyczy. Najlepiej, żeby były przybudówką jego speców od PR i przekazywały tylko te informacje, które się im udostępni. Nie pytały, nie kontrolowały a potem nie kłamały.

Oczywiście to, jak poszczególne media pokazują dane wydarzenia bywa, że się różni. Obecni dziennikarze Wiadomości TVP na to jak sami pokazują świat mówią "autorska narracja". Można się z nią nie zgadzać, można wykazywać luki w wyciąganiu wniosków, można wręcz pokazywać palcem, gdzie coś ważnego pominięto czy błędnie nazwano. Ale nikt nie broni równolegle czytać i oglądać innych „autorskich narracji” i wyciągać z nich wniosków.

Zamiast udostępniać bezrefleksyjnie mem z niesprawdzonymi - choć może i wyglądającymi na profesjonalne - informacjami warto wcześniej sprawdzić, co w rzetelnych, tradycyjnych mediach na ten temat się pojawiło. Może to trudniejsze, może nudniejsze, ale to w ten sposób zamiast opowiadać o kłamstwach mediów można im zapobiec.

Zanim więc uwierzycie w słowa marszałka Senatu przeczytajcie Państwo sami dokument, o którym mówi Marszałek>>> i przeczytajcie szczegółowo jak wygląda praca dziennikarzy w parlamentach innych państw>>>