Ale także.. suweren chce wystąpienia z Unii Europejskiej, suweren chce by Ameryka znowu była wspaniała. Zwyciężył PiS, zdecydowano o Brexicie, wygrał Trump. Jak mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki: - PiS ma legitymizację społeczeństwa, a to suweren jest najważniejszy.

I dodawał, mówiąc o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym: - Nie może być tak, że wola ludu-suwerena będzie deptana.

W imię tego suwerena, a nie dlatego, że takie właśnie ma się poglądy i ochotę, wprowadzane są zmiany. Choćby i drastyczne.

W tradycyjnej wykładni "suweren" odnosi się do praw, jakie przynależą monarchom, niektórym religijnym patriarchom oraz oczywiście w systemie demokratycznym - narodom. Całym narodom jako ogółowi obywateli. Ostatni rok zawęził jednak to określenie do "wyborców" danej opcji politycznej, w imię których działają politycy. Bo skoro wygrali, to ich preferencje reprezentują.

Jak to powiedział Marcin Wolski w wywiadzie z Magdaleną Rigamonti: - Wygrała ta partia, więc trzeba się pogodzić i morda w kubeł.

DRODZY CZYTELNICY! Razem z Wami chcemy wybrać temat, który w 2016 roku wzbudził najwięcej emocji. Czym przez ostatnie 12 miesięcy żyli Polacy, co ich angażowało, co denerwowało, o czym dyskutowali, o co się spierali? Sprawdźcie nasze propozycje TEMATÓW ROKU 2016 i zagłosujcie w INTERNETOWEJ SONDZIE. Zapraszamy!