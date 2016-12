Te wszystkie działania na pewno osiągnęły cel strategiczny. Trybunał zajęty ocenianiem kolejnych dotyczących go regulacji nie był w stanie ocenić istotnych ustaw PiS dotyczących różnych dziedzin, takich jak o obrocie ziemią rolną, o prokuraturze, o uprawnieniach służb specjalnych. Wyjątkiem okazała się ustawa o radiofonii i telewizji w zasadniczej części uznana za niekonstytucyjną. TK zakwestionował wyłączenie z wpływu na wybór władz mediów publicznych. Tyle, że ta decyzja nie będzie miała praktycznego znaczenia.

PiS wprawdzie osiągnął polityczny cel, jakim było zablokowanie Trybunału, a następnie przejęcie nad nim kontroli, ale cena była wysoka. Z jednej strony doszło do konfliktu na tym tle z Komisją Europejską, sprawa był poruszana także przez w Parlamencie Europejskim. Komisja wdrożyła procedurę kontroli praworządności wobec Polski. Także Komisja Wenecka wytykała rządowi naruszenie prawa. Efektem było pogorszenie reputacji Polski za granicą, czego przykładem było obniżenie ratingu Polsce rok temu przez agencję Standard & Poor's.

Polityczne koszty zostały poniesione przez PiS także w kraju. Działania partii Jarosława Kaczyńskiego wobec Trybunału stały się powodem powstania KOD-u, co skutkowało masowymi manifestacjami przeciwników już w pierwszy roku rządzenia. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie z powodu tego konfliktu PiS, który w ciągu roku zrealizował czy zaczął realizować większość swoich największych wyborczych obietnic nie odnotował wzrostu poparcia w sondażach. A taka premia na ogół czekała na każdą partię wygrywającą wybory, nawet jeśli zaczynała od tłumaczeń, że na razie wyborczych obietnic nie może realizować.

