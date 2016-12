Odwołana wizyta francuskiego prezydenta Francji, afera widelcowa i radykalne pogorszenie stosunków polsko-francuskich. To wszystko efekt zakupu, którego… nie było.

Tę historię zacząć można jak w bajce: dawno, dawno temu, bo jakoś w 2012 r. ogłoszono postępowanie na zakup śmigłowców wielozadaniowych. Ich liczbę zmieniano, na pewnym etapie było ich nawet siedemdziesiąt, stanęło w końcu na pięćdziesięciu. O możliwość realizacji biło się trzech rycerzy, którzy dziś noszą zacne imiona Airbus Helicopters, Leonardo oraz Lockheed Martin. Poprzedni król, czyli rząd PO-PSL wybrał Airbusa i jego śmigłowce caracal. Zdaniem króla, dwaj pozostali śmiałkowie wymagań formalnych konkursu rycerskiego nie spełnili i dlatego ich latające smoki w szranki stanąć nie mogły. Nowy król reprezentowany przez PiS miał przeprowadzić negocjacje dotyczące offsetu z francuskim Airbusem. Jednak jeszcze przed objęciem korony, jeden z książąt, Antoni Macierewicz, zapowiadał na łamach kroniki DGP, że caracale nie zostaną kupione.

EC725 Caracal / Shutterstock

Jak powiedział, tak zrobił. W dosyć spektakularny i gwałtowny sposób zakończono rozmowy offsetowe, a francuski rycerz poczuł się bardzo dotknięty. Ba można by powiedzieć, że rozmowy zakończono jego spoliczkowaniem. To spowodowało m.in. odwołanie wizyty jego króla, tzn. prezydenta Francji Hollande’a i słynną już wypowiedź księcia Bartosza Kownackiego o tym, kto uczył szlachtę francuską jadać widelcami.

Później w tej bajce mieliśmy równie spektakularne odwiedziny w zamkach, tzn. zakładach lotniczych w Świdniku i Mielcu. W tym drugim grodzie, książę-minister Macierewicz zapowiedział, że polscy żołnierze dostaną w tym roku jeszcze dwa nowe smoki, czyli śmigłowce blackhawk. Po kilku tygodniach stwierdził, że ta wypowiedź „nigdy nie była aktualna”.

Antoni Macierewicz / Shutterstock

Niestety tutaj bajkową konwencję trzeba złamać, bo morału nie ma. Wojsku Polskiemu śmigłowców (przede wszystkim morskich) dalej brakuje i trudno przewidzieć kiedy je dostanie. Stosunki francusko-polskie są w słabym stanie. Cieszyć się może jedynie zespół Tilt, który rację miał, śpiewając „nie wierzę politykom, nie”.

