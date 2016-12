Różnymi tytułami można się w życiu chwalić. Niegdyś na szacunek społeczny zasługiwał sędzia pokoju, podobnie jak minister wojny i kobieta stanu brzemiennego. W obecnych czasach sędziów zastąpili prokuratorzy, a niektórzy twierdzą, że ministra wojny mamy w rządzie. Faktem za to jest, że kobieta stanu brzemiennego na szacunek już nie zasługuje, zwłaszcza kiedy spodziewa się, że ktoś ustąpi jej miejsca w tramwaju bądź miejskim autobusie.

Miejsca w komisji sprawiedliwości nie chce ustąpić też poseł PiS Stanisław Piotrowicz, którego z tego powodu nie chcą z kolei darzyć szacunkiem posłowie opozycji. Przekonują, że na największe potępienie zasługuje fakt, iż dzisiejszy poseł Prawa i Sprawiedliwości podpisał się pod aktem oskarżenia wobec opozycjonisty Antoniego Pikula w czasach, kiedy jeszcze był prokuratorem, a na Polskę mówiło się PRL. Za ten czyn politycy opozycji uparcie mówią o Piotrowiczu nie inaczej jak „prokurator stanu wojennego”, wytykając mu nie tylko feralny podpis pod zbrązowiałym od upływu czasu aktem oskarżenia, lecz także brązowy krzyż zasługi przypięty po zakończeniu stanu wojennego na prokuratorskiej piersi Piotrowicza.

Sejmowa komisja sprawiedliwości / Polska Agencja Prasowa / Tomasz Gzell

Piotrowicz z kolei twierdzi, że się zasłużył, lecz nie w służbie PRL, a w pomaganiu opozycjonistom walczącym z władzą, którą w czasie stanu wojennego reprezentował. Bije się w pierś, z której dawno odpadł już brązowy krzyż zasługi, przekonując, że jego podpis na akcie oskarżenia jest nieważny, a ważne są czyny odważne, czyli przede wszystkim to, że pomógł Antoniemu Pikule opuścić areszt. Na dowód tego pokazuje dokumenty z akt śledztwa, dowodząc, że za zaangażowanie w intrygę, która miała doprowadzić do uwolnienia opozycjonisty, został ukarany przez swego ówczesnego przełożonego. Na posłach dzisiejszej opozycji jednak nie robi to wrażenia. Wrażenia nie robi na nich również fakt, że obecny przełożony Stanisława Piotrowicza jest zadowolony z jego pracy nad wprowadzaniem zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Dlatego chyba już zawsze - niezależnie od tego, czym jeszcze się zasłuży - ten jeden konkretny poseł Prawa i Sprawiedliwości będzie dla nich „prokuratorem stanu wojennego”.

