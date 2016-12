DOBRA ZMIANA - wszystko co najlepsze spotkało Polskę po zwycięstwie PiS w wyborach prezydenckich i parlamentarnych...

500 PLUS, czyli dowód na to, że dzieci to nie tylko - jak twierdził Antoni Słonimski - zakała ludzkości...

BREXIT - sposób na wyjście po angielsku z Unii Europejskiej...

PROKURATOR STANU WOJENNEGO - tytuł dożywotni, podobnie jak "premier", "prezydent" i "prymas". Przyznawany przez opozycję...

CZARNY PROTEST, czyli proste, chwytliwe i banalne w realizacji hasło autorstwa Gochy Adamczyk, które okazało się hitem...

DONALD TRUMP, czyli człowiek, który już ostro namieszał w światowej polityce. A wszystko jeszcze przed nami...

TUPOLEWIZM, czyli dowód na to, że wciąż nie pozbyliśmy się myślenia, które doprowadziło do tragedii smoleńskiej...

REPRYWATYZACJA - sposób na szybkie i duże pieniądze na warszawskich nieruchomościach. Nawet tych nieistniejących...

CARACALE, czyli bajka o trzech śmiałkach i niesłownym księciu, w której brakuje morału...

REFORMA EDUKACJI - woda w ustach MEN i nauczyciele zgrzytający zębami. A to jeszcze nie koniec tego serialu...

SUWEREN, czyli tajemnicza postać, której wiernie służy Prawo i Sprawiedliwość...

MEDIA NARODOWE - głos prawicy dominujący w publicznym eterze i na wizji...

PODATEK JEDNOLITY, czyli ogłoszony z wielką pompą projekt, który wylądował na półce w gabinecie wicepremiera...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY - w 2016 roku odmieniany był przez wszystkie przypadki...