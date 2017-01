Dr n. med. Robert Kowalczyk seksuolog kliniczny. Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademi Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej i Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS. Psychoterapeuta w Centrum Terapii Lew-Starowicz.

Polacy lubią oglądać porno?

Jak najbardziej. Robią to coraz częściej na urządzeniach mobilnych, bo te gwarantują nam największe poczucie prywatności.

Gdzie? I kiedy?

W domu, pracy, szkole, kafejce internetowej, u rodziny na przyjęciu. Wszędzie. Rano i wieczorem. Raczej w drugiej połowie tygodnia, szczególnie w weekendy, kiedy mamy więcej czasu.

Wszyscy?

Oczywiście, z PornHuba – bo w naszej rozmowie korzystamy ze statystyk tego jednego z największych serwisów pornograficznych w internecie – korzystają zarówno siedmiolatki, jak i mężczyźni po siedemdziesiątce. To samo dotyczy zresztą kobiet. Wykształcenie, status zawodowy czy poziom zarobków, podobnie jak wiek czy płeć, nie mają znaczenia. Dostęp do treści erotycznych jest bardzo demokratyczny – korzystają więc zarówno zarabiający ponad 5 tys. zł miesięcznie, jak i bezrobotni.

Są dni, że na przeglądaniu treści XXX spędzamy nawet 35 min. A nie jest to przecież jedyny tego typu serwis w sieci. Dołączyliśmy więc do społeczeństw, które bardzo dużo czasu poświęcają na konsumpcję porno, a przecież we wszelkich badaniach deklarujemy, że ta jest nam obca. Jesteśmy aż takimi hipokrytami?

Zawsze byliśmy. W badaniach z 2011 r., w których prof. Zbigniew Izdebski zapytał dorosłych Polaków o korzystanie z treści erotycznych w internecie, 49 proc. mężczyzn i 27 proc. kobiet zadeklarowało, że przynajmniej raz poszukiwało ich w internecie. A to przecież mało realne! Wchodząc na jakąkolwiek stronę w sieci, prędzej czy później każdy z nas trafi w końcu na treści erotyczne. Większość je ogląda, choć w różnym stopniu, tyle że mało kto publicznie to deklaruje. Proste pytanie: czy koleżanki i koledzy oglądają porno? A jeśli tak, to jakie?

...

Nie wie pani tego, prawda? A jeśli pojawiają się na ten temat dyskusje, to najczęściej w gabinecie seksuologa – słyszę to często z racji zawodu lub podczas wizyt studyjnych czy wykładów, które prowadzę.

Ale Polska nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o poziom hipokryzji. Podobne rozbieżności między deklaracjami a rzeczywistymi działaniami są choćby w USA.

W 2014 r. PornHub zbadał zależność pomiędzy legalnością małżeństw homoseksualnych w danym stanie a poziomem odsłon gejowskich treści porno w poszczególnych regionach. I co się okazało? Że im bardziej konserwatywny stan, tym większy poziom oglądalności. Widać to było najwyraźniej w tzw. pasie biblijnym, środkowej części kraju, tej deklarującej najmocniejsze przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Z kolei im bardziej stan był liberalny, tym oglądalność była mniejsza.