- Patrzenie tylko na krótki okres, bez wyobrażenia sobie konsekwencji wielu działań. Gospodarka rynkowa to gospodarka, która działa pomiędzy zaufaniem uczestników a porządkiem normatywnym, a pośrodku jest kontrakt. Odpowiedzią na podważanie zaufania do kolejnych instytucji jest niepewność. Gdy nieufność staje się powszechna, każda plotka może wywołać zakłócenie na rynku. Brak zaufania będzie miał bardzo poważne konsekwencje – powiedział w TVN24 były wicepremier prof. Jerzy Hausner.

- To jest zmiana (rządy PiS – przyp. red.), ale z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ładu normatywnego, porządku konstytucyjnego to nie jest zmiana na lepsze. W większości spraw mamy do czynienia z pogłębianiem słabości, a nie ich naprawianiem – stwierdził prof. Hausner.

W jego ocenie, "wkrótce wystrzeli nam inflacja". - To, co dotychczas służyło napędzaniu koniunktury i wzrostu gospodarczego polegało na tym, że przy umiarkowanym wzroście wynagrodzeń płace realne rosły szybciej niż płace nominalne. Teraz, jeśli będziemy mieli inflację rzędu 2 proc., to będziemy mieli sytuację, kiedy płace realne będą być może w niektórych przypadkach ujemne – mówił prof. Hausner.