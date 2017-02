Pani syn jest teraz ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym.

Kiedy mój mąż, a jego ojciec umierał, też był ministrem sprawiedliwości. To był 2006 r. Mam żal do Zbyszka, że wtedy kiedy miał możliwość nakazania przeniesienia sprawy do innej prokuratury, to tego nie zrobił. Nie chciał się w tę sprawę angażować. Sama jeździłam na wszystkie przesłuchania.

Sprawa została przeniesiona z Krakowa do Ostrowca Świętokrzyskiego.

Najpierw, od 1 sierpnia 2006 r., zajmowała się nią prokuratura krakowska, w której oskarżeni prof. Dubiel i dr Dudek mogli występować również jako biegli w innych sprawach. Zawnioskowałam więc o przeniesienie sprawy, udowodniając powiązania towarzyskie, a także współzależności zawodowe pomiędzy biegłymi a oskarżanymi. Adwokaci oskarżonych uznali, że to nie ma żadnego znaczenia.

Jednak w maju 2007 r. sprawę przeniesiono.

Kiedy było wiadomo, że mój starszy syn zostanie ministrem po raz drugi, mówiłam mu, że to na pewno będzie przeszkadzać w wyjaśnieniu tej sprawy. Zrobiła się z tego niestety sprawa polityczna, a polityczną być nie powinna.

Krystyna Kornicka-Ziobro / Maksymilian Rigamonti

Istniało ryzyko, że jeśli przegra pani proces, będzie pani obciążona kosztami opinii biegłych, będzie pani płacić ponad 400 tys. zł. Pani syn tak zmienił prawo, że teraz takimi kosztami jest obciążony Skarb Państwa.

To nieprawda. Ta zmiana dotyczy jedynie spraw z oskarżenia prywatnego. Dzięki temu ludzie, którzy w sądach dochodzą swoich praw jako oskarżyciele posiłkowi, nie są narażeni – tak jak ja – na szantaż z powodu ogromnych kosztów opinii biegłych. Natomiast w mojej sprawie występuje prokurator z urzędu, co czyni ją publiczną. Mnie nowe prawo nie obejmuje, więc kłamstwem jest, że syn wpłynął na zmianę prawa w związku z tą sprawą. Ale zgadza się to, że tymi kosztami byłam szantażowana. Któregoś dnia do mojego młodszego syna zadzwonił dziennikarz i powiedział, że dowiedział się w sądzie, że kiedy przegram sprawę, będę płacić koszty opinii biegłych. To nie była zwykła informacja, to była groźba. Chodziło o to, żeby nas zastraszyć, żeby nie żądać opinii biegłych i wycofać się z procesu. Tę groźbę rozumieliśmy wprost: odczepcie się od lekarzy, bo wykończymy was finansowo. Usłyszałam, że te opinie zlecane przez sąd w sprawie mojego męża mogą kosztować nawet milion złotych. Pamiętam, że wtedy młodszy syn ze znajomymi prawnikami sprawdzali przepisy i z ich interpretacji wynikało, że nie można mnie obciążyć takimi kosztami. Zostałam jednak zastraszona i bardzo to przeżywałam. I proszę napisać, że nie ugięłam się wobec szantażu. I się nie ugnę.

Syn zlecił przystąpienie do sprawy prokuratora z urzędu?

Nie musiał zlecać. Każdy prokurator w każdym momencie może się przyłączyć do procesu. Natomiast na pewno zażądał, by w całym kraju w prokuraturach powstały specjalne wydziały do spraw błędów lekarskich. Na pewno więc osobiste doświadczenie naszej rodziny miało wpływ na zmiany w prawie, które będą chronić innych ludzi. Zresztą uważam, że jeśli mój syn widzi krzywdę, manipulacje, to powinien działać, a nie sprawy zamiatać pod dywan.

Zmienił przepisy dotyczące opinii biegłych zagranicznych i kilkukrotnie wyższych stawek dla tych biegłych.

Opinia dotycząca śmierci mojego męża, jednego pacjenta, kosztowała w sumie 662 886,51 zł. A składało się na nią 238 stron głównej ekspertyzy za 291 237,53 zł oraz 23 merytoryczne strony uzupełniającej ekspertyzy za 371 648,98 zł. Dla porównania taka sama ekspertyza zamówiona przeze mnie, już prywatnie, w Bonn kosztowała ok. 40 tys. zł. Niektórzy, jak prof. Leya z Centrum Medycznego Uniwersytetu Loyola w Chicago, szef Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i szef Pracowni Cewnikowania Serca Uniwersytetu Loyola, nie chcieli w ogóle żadnych honorariów. Dla prof. Leya sprawa była oczywista i jednoznaczna, przemawiająca na niekorzyść oskarżonych lekarzy. Sąd nie wziął jednak żadnej z tych opinii prywatnych pod uwagę. Bazował na tych opracowanych za kolosalne pieniądze.

Dlatego żądała pani wyłączenia z prowadzenia procesu sędzi Agnieszki Pilarczyk?

Najpierw wyliczyliśmy, ile ci biegli musieliby pracować, by przygotować opinię za tak wielkie pieniądze. Wyszło, że nawet nie mogliby spać, tylko opiniować w sprawie Jerzego Ziobry. A mimo to sędzia Pilarczyk uznała tę kwotę miliona złotych za wiarygodną i zasadną i wycofała możliwość zadania szczegółowych pytań.

We wrześniu zeszłego roku do mieszkań i gabinetów kilkunastu lekarzy Śląskiego Centrum Medycznego weszła policja i prokuratura, by sprawdzić, czy dopuścili się wyłudzenia pieniędzy w związku z przygotowaniem opinii. Doszło do tego na zlecenie pani syna.

Nie. Zresztą jako pierwszy tą opinią zajął się prokurator generalny Andrzej Seremet. To on zauważył, że jest merytorycznie marna, chaotyczna i niespójna. Rację przyznał mu Sąd Najwyższy. Prokuratorskie śledztwo potwierdziło, że doszło do wyłudzenia honorarium za ekspertyzę. Pytała pani o sędzię Pilarczyk. Ona zaakceptowała uzupełniającą ekspertyzę biegłych i zdecydowała o wypłaceniu im ponad 370 tys. zł za zaledwie 23 strony nowych materiałów. Zignorowała też moje zastrzeżenia, że powołani przez nią biegli są towarzysko, biznesowo i zawodowo powiązani z oskarżonymi. Odrzuciła nawet wniosek o odebranie od nich oświadczeń, że nie mają takich związków. Natomiast kiedy prof. Marek Deja sam wystąpił o wyłączenie jego i zespołu kardiochirurgów od wydawania opinii na potrzeby sądu, właśnie z uwagi na powiązania z oskarżonymi, odrzuciła jego wniosek. Mogłabym wymieniać wiele oburzających zachowań pani sędzi. Proszę sobie wyobrazić, że sędzia na mnie pokrzykiwała, lekceważyła moje pytania, również te najbardziej istotne dla sprawy. Zakazała korzystania z notatek przygotowywanych z procesu. Proszę pamiętać, że jestem po udarze, że w tak nerwowej sytuacji jak sprawa w sądzie mogę mieć problem ze skupieniem. To ona mówiła, by wezwać na świadka nieżyjącego już prof. Religę.

Dlaczego przez ten czas pani w zasadzie nie rozmawiała z mediami?

Widzi pani, ile mnie taka rozmowa kosztuje. Każda rozprawa, każde słuchanie kłamstw adwokatów oskarżonych, manipulacje sędzi Pilarczyk sprawiały, że nie byłam gotowa. Proszę zrozumieć, że zawiesiłam swoją praktykę lekarską i zaczęłam zajmować się rozwikłaniem tego, dlaczego mój mąż umarł.

Sędzia Pilarczyk mówiła publicznie, z winy oskarżycieli odwołano trzy terminy rozpraw, w tym raz, gdy pani jakoby miała być chora, a wedle informacji sądu przebywała pani w pracy.

To nieprawda. To, co mnie wtedy spotkało ze strony sędzi Pilarczyk, nie da się wytłumaczyć nawet brakiem jej profesjonalizmu.

A czym?

Proszę sobie samej dopowiedzieć. Sędzia nasłała na mnie – osobę pokrzywdzoną – policję, jak na bandytę, by ta poinformowała mnie, że będę na rozprawy wożona karetką z Krynicy do Krakowa trzy dni z rzędu. A ja dużo wcześniej przekazałam do sądu zwolnienie lekarskie potwierdzone przez lekarza sądowego – poślizgnęłam się i uderzyłam głową o ziemię. Byłam wtedy w Nowym Targu. Potem się okazało, że doznałam udaru. Trafiłam do szpitala. To wtedy sędzia nasłała na mnie policję. Na razie, jak pani zauważyła, przegrałam w sądzie pierwszej instancji, ale mam nadzieję, że prawda zwycięży, że jeśli nie sąd, to choć przedstawiciele Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którego, jak mi wiadomo, prezesem chciałby zostać prof. Dariusz Dudek, do niedawna lekarz chorób wewnętrznych, zrozumieją, że przez lata lekarz ten nie tylko oszukiwał swoich pacjentów.

