Czy Jarosław Kaczyński jest geniuszem? Na tak postawione przez Łukasza Warzechę pytanie Magdalena Ogórek odpowiada: – Na pewno jest wybitnym politycznym strategiem. Realizuje wizję Polski, wobec której opozycja jest kompletnie bezsilna.

Jak dodaje, Kaczyńskiego od innych polityków różni „wszystko”. – Nie ma dziś w Polsce innej osoby, która miałaby całościową wizję Polski – uważa. – Liderzy opozycji grają w innej lidze. Niestety, podwórkowej.

Projekt realizowany przez PiS to przebudowa demokracji, która do tej pory miała charakter korporacyjny, gdzie kawałki państwa oddane zostały w dzierżawę wpływowym grupom. Istota demokracji została sprowadzona do rytuału głosowania, w którym ktokolwiek by wygrał, to i tak rządzili ci sami – przekonuje Magdalena Ogórek w „Do Rzeczy”.