Awantura wokół Muzeum II Wojny Światowej niestety niezbicie udowadnia, że to o czym ono całe mówi wciąż jest aktualne. Bo to wcale nie jest muzeum tylko o II Wojnie. To muzeum o tym, że to ludzie ludziom zgotowali los. I wcale nie przestają go gotować.

Tym bardziej silnie brzmi jego wymowa w dniach, gdy Syrią wstrząsają kolejne ataki na cywilną ludność, gdy w Sztokholmie dochodzi do ataku terrorystycznego, gdy polskie MSW publicznie ogłasza, że "dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Nie zgadzamy się na napływ fali emigrantów muzułmańskich".

W dniach, gdy tuż po otwarciu tej placówki okazuje się, że ważniejsza od tego o czym mówi, jest polityczna rozgrywka i udowadnianie, że brakuje mu "polskiego punktu widzenia" i "pozytywnych aspektów wojny”. Gdy w efekcie tej wojenki muzeum traci swój NIP i nie może sprzedawać biletów.

Więc wpuszcza wszystkich za darmo. A właściwie nie wszystkich, bo chętnych jest tylu, że brakuje wejściówek. I to jest najbardziej pozytywny aspekt tej jakże polskiej wojenki.

Każdy naród ucząc się historii świata uczy się go z własnej perspektywy. Nie ma w tym nic zaskakującego, w końcu przecież na odczuwaniu wspólnoty doświadczeń, także historycznych, polega całe zjawisko powstawania narodów. Własna perspektywa zawsze prowadzi do relatywizowania historii. Kluczową jednak kwestią jest to, jak daleko na nią się zgadzamy. I u podstaw takiej niezgody pojawił się sam pomysł na to muzeum.

Musimy cofnąć się o blisko dekadę do czasów, kiedy opinię publiczną rozgrzewała dyskusja dotycząca planowanej budowy w Berlinie Centrum Przeciw Wypędzeniom. Centrum, które miało zająć się badaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat prześladowań ludności niemieckiej po II wojnie światowej.

Jak to prześladowań niemieckiej ludności? Przecież to tylko MY byliśmy poszkodowani! Oburzenie, jakie wtedy się przetoczyło częściowo było hipokryzją, bo nie da się przecież zmierzyć i porównać cierpienia. Ale po części było słuszne, bo pomysł na Centrum ewidentnie był krokiem w stronę takiego zrelatywizowania historii, które zacierałoby pamięć o tym co jest kluczowe w tym najokrutniejszym konflikcie w historii ludności. Na bazie tej dyskusji pojawił się pomysł na muzeum, które upamiętni nie sam konflikt, nie historyczne wydarzenia, tylko ludzi.

Galeria Przejdź do galerii » Wreszcie otwarte! Dwa czołgi w podziemiach i 2,5 tys. eksponatów. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Wystawa główna Muzeum II Wojny Światowej jest zapisem emocji, pamięci tysięcy Polaków, jest dobrem ogólnonarodowym - mówił w Gdańsku podczas otwarcia placówki jej dyrektor prof. Paweł Machcewicz. Zaapelował do ministra kultury o zwiększenie budżetu dla muzeum. Pierwsi zwiedzający zobaczyli dziś ekspozycje słynnej placówki.

I tak właśnie prowadzi zwiedzających stała wystawa. Nie zaczyna się ta historia 1 września 1939 roku i nie kończy się 8 maja 1945 roku. Nie skupia się na odfajkowywaniu kolejnych historycznych faktów. Nawet nie próbuje pokazać wszystkich bitew, powstań, maskar, układów, zawieszeń broni i kampanii.

Nie ma tu za wiele eksponatów bezpośrednio związanych z wojskiem. Dwa czołgi, trochę broni, mundury. Nie ma za wiele na temat kolejnych etapów militarnych. Nie ma pokazanych wielu historycznie i politycznie ważnych momentów. Ale to nie jest ważne. Bo to nie jest muzeum o II wojnie światowej, to jest muzeum o ludziach, których dotknęła. I to nie jest muzeum o tym, jak Polska ucierpiała podczas tego konfliktu.

To jest muzeum oddające pamięć Polakom, Żydom, Rosjanom, Czechom, Słowakom, Rosjanom, Ukraińcom, Litwinom, Finom, Brytyjczykom, Francuzom, Hiszpanom, Chińczykom, Belgom, Holendrom, Norwegom… Żołnierzom, cywilom, lekarzom, kobietom, mężczyznom, dzieciom. Zabitym, torturowanym, głodzonym, gwałconym na których eksperymentowano, przesiedlano, wypędzano, zmuszano do niewolniczej pracy, odebrano rodziny, dzieciństwo, ojczyzny. Tym, których twarze i nazwiska znamy. Tym, którzy są anonimowi. Całym wioskom wybitym za karę, lub bo tak. Wyburzonym miastom. Ale także Niemcom, Włochom, Japończykom.

Tak, jak jest sala o Katyniu, jest też przerażająca biała o Hiroshimie. Tak, jak w części nazwanej Terror jest pokazany przemysł zagłady i obozy koncentracyjne, tak oddany jest hołd zagłodzonym i zabitym mieszkańcom Stalingradu. Oczywiście, że jest to polskie i gdańskie muzeum więc ta perspektywa się przebija. I o Polsce i o Gdańsku jest tu w stosunku do reszty świata najwięcej. Ale ten polonocentryzm naprawdę jest zrównoważony. Bo czy więcej niż jeden pokój można poświęcić Żołnierzom Wyklętym, gdy niemalże tyle samo miejsca poświęcono akcji „Wisła”? Czy da się zrelatywizować czyje cierpienie tu było większe? Kto zasługuje na większa wystawę?

W ostatniej sali muzeum ludzie siadają. Stają. Milczą. Nie chcą za szybko wychodzić, bo to tam wiele osób się rozkleja.

Może nie powinnam zdradzać, dlaczego tam następuje kulminacja emocji, bo każdy,naprawdę każdy, powinien przejść tę ścieżkę samodzielnie. Ale przyszłość tej wystawy w takim kształcie nie jest wcale pewna.

Ostatnia sala pokazuje "ład" powojenny czyli świat podzielony na wschodni i zachodni blok. Można pójść na lewo lub prawo, bo salę dzieli mur. Przez niego trochę widać, co jest po drugiej stronie. A na koniec ponad murem na dwóch ekranach równolegle pokazywane są fragmenty z najważniejszych wydarzeń ilustrujących historie obu części świata.

Na Zachodzie przemawia Martin Luther King, zabijany jest Kennedy, wybuchają antywojenne protesty, trwa wojna w Wietnamie, gospodarka pikuje w górę. Na Wschodzie umiera Stalin, przemawia Gomułka, wybuchają protesty z marca 1968 roku, powstaje Solidarność, wprowadzany jest stan wojenny. Upada mur berliński. Szok ekonomiczny w demoludach, 11 września 2001 roku, wojna w Iraku, Occupy Wall Street.

Ostatnie nagrania to konflikt na Krymie i wojna w Syrii. W tym momencie obrazy łączą się na obu ekranach.

Historia zatacza krąg.

II wojna wcale się nie skończyła.