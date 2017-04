Magdalena Rigamonti: Minister Macierewicz obsadził pana na stanowisku prezesa rady nadzorczej WZL, by pan miał ułatwioną pracę w podkomisji? By mógł pan przeprowadzać badania?

Wacław Berczyński: A więc opowiem, jak do tego doszło. Nie wiem, czy pani wie, ale to ja wykończyłem caracale. Znam się na tym, znam się na śmigłowcach, znam się na lotnictwie. Pamiętam, jak przeczytałem o tych caracalach, o tym, że polski rząd zamierza je kupić, to mi włosy stanęły dęba. Markowi Pyzie w piśmie „wSieci” powiedziałem, że to jest przekręt, że Polska nie może tak strasznie przepłacać - i się zaczęło. To był kwiecień 2015 r., jeszcze rządziła PO. Potem wybory wygrał PiS, ministrem obrony został Antoni Macierewicz, który powiedział: Bądź moim pełnomocnikiem w sprawie śmigłowców. I tak, krok po kroku, zaproponowano mi, bym włączył się w pracę w WZL w Łodzi, w których powstają właśnie helikoptery. I powiem pani, że z przyjemnością się zgodziłem.

Macierewicz pana mianował?

Formalnie zostałem wybrany na prezesa rady nadzorczej.

To są dobre pieniądze?

3 tys. zł miesięcznie. Wracam właśnie z Łodzi. I nie byłem tam w sprawie katastrofy smoleńskiej, tylko zatwierdzenia budżetu. Jesteśmy zaawansowani w rozmowach w sprawie silników do wszystkich polskich helikopterów z ukraińską firmą. Jeśli to się uda, to będziemy mieli śmigłowce ze zdecydowanie lepszymi osiągami. Nie jestem papierowym prezesem. I zaręczam pani, że nie robię tego dla pieniędzy. W Boeingu zarabiałem 100 dol. za godzinę, więc w zasadzie nie ma o czym mówić. Kilka lat temu w Stanach przeszedłem na emeryturę.

Żeby zająć się sprawą katastrofy smoleńskiej?

Nie, byłem już wieku emerytalnym. Teraz mam 71 lat.

Studia w Stanach skończył pan dopiero w 2002 r.

Nie, to nie tak. Widzę, że to też wymaga wyjaśnień. Pracowałem wówczas w Boeingu.

I firma wymagała, żeby poszedł pan na studia?

Też nie tak. University of Southern California to piąta politechnika świata. Dostać się tam jest nieludzko trudno. Boeing miał umowę z tym uniwersytetem, że przyjmie on jego ludzi bez wstępnych egzaminów. Poza tym firma płaciła za te studia, kosztujące ok. 80 tys. dol. Doszedłem do wniosku, że pójdę na tę politechnikę, że skorzystam z okazji, że to mi się przyda. Zakładałem, że zrobię je w ciągu roku, bo, proszę pamiętać, miałem wtedy 55 lat. Studia okazały się bardzo ciężkie, wymagające, były na poziomie doktoratu. Miałem jednak bardzo wysoko średnią, na polskie warunki jakieś 4+.

Te studia panu przydały się w firmie?

Dzięki nim awansowałem i zrobiłem karierę. Przed studiami pracowałem w działach konstrukcji i badań, a po ukończeniu politechniki zacząłem się zajmować systemami inżynieryjnymi. Boeing wtedy podpisał ogromny kontrakt na Future Combat System, sam konsulting wart był 11 mld dol., cały projekt to było 100 mld dol. Wielkie pieniądze. Później już co roku awansowałem. To są dość skomplikowane rzeczy, jeśli pani sobie życzy, mogę wymieniać kolejne szczeble kariery.

A czy w Boeingu wiedzą, że ich emerytowany pracownik zajmuje się teraz katastrofą smoleńską?

Nie wiem, czy to ich interesuje, ale wydaje mi się, że wiedzą

*Wacław Berczyński - Przewodniczący podkomisji powołanej przez ministra obrony narodowej ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem.