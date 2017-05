"Droga Pani Beato, Szanowna Pani Premier, niech Pani już sobie pójdzie" - pisze w tekście, opublikowanym w "Gazecie Wyborczej" Jacek Żakowski. "Niech Pani przestanie dewastować powagę urzędu premiera RP i niszczyć, kompromitować, degenerować siebie, nas, Polskę, Europę, zachodnią wspólnotę, naszą przyszłość" - dodaje publicysta "Polityki".

Wzywa ją, by odpowiedziała, czy coś usprawiedliwia "niemoralne głupstwa, jakie ostatnio mówiła w Sejmie". "Powtarzając je, daje Pani dowód, że nie ma Pani kompetencji intelektualnych koniecznych do prowadzenia roweru albo kompetencji moralnych koniecznych do opiekowania się białymi myszkami".

Żakowski uważa bowiem, że prawdziwym "szaleństwem elit", o którym premier mówiła w Sejmie, nie jest przyjmowanie uchodźców i integrowanie ich ze społeczeństwami europejskim, a "więzienie rodzin latami w greckich, włoskich, tureckich obozach, gdzie narażamy je na cierpienia, degradację, rozpacz i radykalizację”.

Zdaniem publicysty "Polityki" to właśnie w takich warunkach młodzi ludzie będą się stać islamistami i przygotowywać takie zamachy, jak w Manchesterze. To zaś zagraża także polskim dzieciom, bo one są Europejczykami i żyją wraz z rodzicami w wielu krajach Unii. Dlatego pyta premier, czy "jeszcze nie pojęła, że każde europejskie nieszczęście jest - chcemy czy nie - też polskim nieszczęściem". "Kelner i górnik mogą tego nie wiedzieć, bo się zajmują czym innym. Premier nie ma takiego prawa" - grzmi Żakowski.

"A jeśli [premier - red.] zamiast mówić swoim rodakom prawdę, cynicznie pasie ich nieracjonalne lęki, ściąga na nich śmiertelne zagrożenie, opycha do niechrześcijańskiej i niepolskiej obojętności na cierpienie innych - traci moralne prawo, by sprawować przywództwo. Pani ten Rubikon właśnie przekroczyła" - podsumowuje publicysta "Polityki".