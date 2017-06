Dominikanin skomentował w TOK FM m.in. słowa metropolity katowickiego, który podczas homilii z okazji Bożego Ciała mówił o otwarciu się na potrzebujących.

W liturgii uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej wyraża się sposób istnienia, relacja Kościoła do świata. Procesja Bożego Ciała to nie widowisko, nie manifestacja, a ręka Kościoła z chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, zaproszenie skierowane do każdego człowieka, do migrantów i uchodźców również - powiedział abp Wiktor Skworc.

"Nacjonalizm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem"

Gdybyśmy chcieli być lepiej słuchani, to nie powinniśmy wcześniej wspierać, słuchać podpowiedzi prawicowych i sprzyjać nacjonalistycznym środowiskom, co miało miejsce w kontekście ostatnich wyborów. Na szczęście episkopat się pozbierał i napisał, że nacjonalizm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ale przez Kościół przetoczyła się ta fala, i zbiera swoje surowe żniwo. To jeden z czynników, który ukształtował czasowo pewną postawę, no i teraz trzeba jej przeciwdziałać - podkreślił dominikanin.