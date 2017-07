Poszło o słowa Jarosława Kaczyńskiego, które z sejmowej mównicy padły w środę. - Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata; zamordowaliście go, jesteście kanaliami – mówił prezes PiS.

- Był taki piłkarz, Zinedine Zidane, który w finale też stracił nerwy, kiedy obrażani byli jego najbliżsi. (...) Prawo, by go oceniać, mają jednak tylko ci, którzy przeżyli wielokrotne zniesławianie brata i obrażanie matki – komentuje Piotr Semka w rozmowie w "Super Ekspresie".

Publicysta przekonuje też, że "Kaczyński nie jest człowiekiem z żelaza", tym bardziej, że – jak mówi – "przeżył tyle wyrafinowanego opluwania".

Semka odnosi się także do zachowania opozycji. Przekonuje, że "technika działania PO, to np. okrzyki z sali: Zadzwoń do brata!".