Prowadząc biznes, przedsiębiorca nie powinien kierować się sympatiami czy antypatiami, a zyskiem. W przypadku polskiej spółki gazowej, czyli PGNiG, na pierwszym miejscu powinien być interes klientów i jak najlepsze zabezpieczenie dostaw surowca. Bardzo dobrze, że w Polsce trwa gorąca dyskusja na temat dywersyfikacji, bo może warto się zastanowić, czy opłaca się nam rezygnować w całości z dostaw gazu od Rosjan.

Takie zapowiedzi pojawiają się już od początku tego roku, a deklaracje na temat nieprzedłużania współpracy z Gazpromem padają z ust m.in Piotra Naimskiego, rządowego pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, jak również Piotra Woźniaka, szefa PGNiG. Zerwanie współpracy jest jak najbardziej możliwe, pytanie brzmi - czy rzeczywiście potrzebne.

Kontrakt jamalski, na podstawie którego Rosjanie dostarczają nam dziś ok. 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie, kończy się w 2022 r. Jednak negocjacje w sprawie jego przedłużenia powinny rozpocząć się najpóźniej w 2019 roku. Zdaniem części ekspertów i osób związanych z branżą, całkowita rezygnacja ze współpracy z naszym wschodnim sąsiadem nie będzie dla Polski korzystna. Prawdziwa dywersyfikacja polega bowiem na zabezpieczeniu dostaw surowca z różnych źródeł. Dlaczego zatem chcemy zrezygnować z jednego z nich? Tym bardziej że według wszelkich prognoz zużycie gazu w naszym kraju będzie rosnąć. Jak podaje ministerstwo energii, w 2025 r może ono wynieść ok. 20 mld m. sześc.

Gaz z różnych stron świata rzecz jasna może zapewnić Polsce większe bezpieczeństwo, ale Rosja nie utraci pozycji głównego dostawcy surowca do Europy, nawet jeśli na kontynent przypłynie gaz łupkowy z USA. Na marginalizację Rosjan w kwestii gazowej nie pozwolą kraje Europy Zachodniej, w tym Niemcy, którzy gazowe więzi z Kremlem wręcz zacieśniają. Dowodem jest budowa gazociągu Nord Stream 2. Co więcej, także Komisja Europejska potrafi opowiedzieć się po stronie Gazpromu, czego dowodem jest pozwolenie jej na zwiększenie przepustowości biegnącego przez Niemcy i Czechy gazociągu Opal z 50 do ponad 80 proc., dzięki czemu rosyjska spółka stała się tam monopolistą. Decyzję KE przypieczętował wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Skargę do TSUE złożyła zarówno strona polska, jak i Gazprom, jednak ostatecznie sąd nie podzielił naszych argumentów.

Dlatego zamiast kierować się niechęcią i zaszłościami, właśnie teraz jest moment na to, by zakopać wojenny topór i puścić oko do partnerów z Gazpromu. Oczywiście wolumen dostaw rosyjskiego surowca powinien być znacząco mniejszy niż teraz, tak by nie uzależniać się od żadnego z dostawców. Moglibyśmy rozpocząć dyskusje na temat dostaw najwyżej połowy tego, co kupujemy dziś, czyli maksymalnie 5 mld m. sześc. Wówczas moglibyśmy mówić o pełnej dywersyfikacji, zważywszy że nasze własne wydobycie wynosi ok 4 mld m. sześc rocznie, do tego dochodzi ok 2 mld m. sześc z Kataru i być może podobny wolumen gazu z USA.

Nasz rząd zakłada jednak, że do 2022 r. powstanie gazowe połączenie Polski z Norwegią przez Danię, czyli Brama Północna (Baltic Pipe). Według Piotra Naimskiego pierwszy gaz mógłby popłynąć tamtędy już jesienią 2022 r. PGNiG z Norwegii chce sprowadzać ok 8-8,5 mld m. sześc surowca rocznie. To wszystko są na dzień dzisiejszy jedynie plany. Budowa Baltic Pipe jeszcze nie ruszyła, a niemal na pewno potrwa dłużej niż budowa Nord Stream 2, którego projekt jest w o wiele bardziej zaawansowanej fazie.

Warto się wiec zastanowić, co będzie, jeśli budowa gazociągu do Norwegii się jednak nie powiedzie lub projekt będzie miał opóźnienia. Wówczas Polsce będzie brakować gazu, więc każdy koncern, bez znaczenia czy amerykański, czy katarski, czy rosyjski, będzie w tej sytuacji upatrywał szans na sprzedaż surowca po wyższych cenach. To naturalne zachowanie biznesowe w chwili, gdy jedna ze stron staje pod ścianą.

Dlatego rozsądniej byłoby już dziś pomyśleć o przedłużeniu kontraktu z Rosjanami, tyle że na naszych zasadach. Teraz, kiedy mamy w rękawie sporo asów (planowana budowa Baltic Pipe, współpraca z Amerykanami), możemy liczyć na rabaty od Gazpromu, tak jak np. Niemcy. Jeśli przeczekamy dobry moment negocjacyjny, na lepsze ceny nie będzie szans.