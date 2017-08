W niezwykle ostrych słowach Targalski skomentował nabrzmiewający ostatnio spór na linii Ministerstwo Obrony Narodowej - Pałac Prezydencki. Jednoznacznie przy tym skrytykował postawę Andrzeja Dudy.

- Moim prywatnym zdaniem Andrzej Duda właśnie stał się strażnikiem ubekistanu, zajmując miejsce po Bronisławie Komorowskim. Chodzi bowiem o to, by ubekistan miał pełną kontrolę nad wojskiem, którą zaczął systematycznie tracić. (Prezydent) postanowił przejść do odebrania tego, co się w ciągu ostatnich dwóch lat ubekistanowi wymknęło - mówił w Telewizji Republika Targalski.