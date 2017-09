Cejrowski był pytany przez dziennikarza niemieckiej telewizji m.in. o kwestie reparacji i stosunków polsko-niemieckich.

Niemcy są w pewnym konflikcie z Polską o pewne terytoria, o koncepcje, od tysiąca lat. Nie ma się co oszukiwać, że nie. I teraz Polska powinna stanąć w prawdzie i powiedzieć: chłopaki, wiemy, że chcecie Śląska, tu i tam różnych wpływów, ale my nie chcemy. I teraz spróbujmy znaleźć jakiś porządek rzeczy - mówił m.in. Cejrowski.

W pewnym momencie wypalił: Ja na przykład proszę pana, wbrew temu, co pan sobie teraz pewnie myśli, natychmiast oddałbym Szczecin Niemcom. Bo Szczecin nie jest polskim miastem. Jak pan się przespaceruje po cmentarzu w Szczecinie, tam są same niemieckie groby. Milion niemieckich grobów. Szczecin trzeba z powrotem Niemcom, ale wy zapłaćcie kontrybucje za II wojną światową do Polski.

Całość nagrania poniżej. Kwestia Szczecina pojawia się ok. 4:25 min.