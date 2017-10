Według dr. Jerzego Targalskiego w sprawie sądów PiS skapitulował. - Protektor Andrzej Duda nie pozwolił sądów skrzywdzić i będzie gwarantem ich dalszej, bezprawnej działalności w obronie złodziei, bezpieki i agentów - mówi w wywiadzie dla "Frondy".

Sądy natychmiast zaczęły wydawać wyroki takie, jakich Ubekistan oczekuje - Krzysztof Wyszkowski został skazany. Jest to dowód na to, że mówienie w Polsce prawdy jest przestępstwem i każdy, kto będzie mówił prawdę zostanie skazany, a każdy, kto nie będzie mówił prawdy jest premiowany i jest to jego metodą na przeżycie - tłumaczy dr Targalski.

Według Targalskiego, teraz wszyscy będziemy za prawdę skazywani i zawdzięczamy to prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz kapitulacji PiS-u.

Zdaniem historyka, wysokie poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy bierze się z polecenia bezpieki. - Dziwię się, że bezpieka tak nisko licytuje, bo mogliby np. napisać, że 120 proc. popiera prezydenta, zwłaszcza kiedy prezydent uniemożliwia reformę sądownictwa. Przypominam też o losie aneksu WSI, rezygnacja z publikacji aneksu to też jest kolejne osiągnięcie Andrzeja Dudy i kolejny dowód kapitulacji PiS-u w imię jedności wymaganej przez wyborców, bo to wyborcy PiS-u chcą jedności. No to ją mają i zaraz się będą śmiali baranim głosem - tłumaczy.