25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy wobec Kobiet rusza kampania 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Potrwa do 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Ktoś mógłby powiedzieć, że akcja #MeToo ma się do Polski tak jak Halloween czy walentynki do naszych tradycji. Ameryka to inny świat.

Mam nadzieję, że skandal, który wybuchł wokół producenta filmowego Harveya Weinsteina, wywoła także u nas refleksję nad tym, jak kobiety są traktowane w przestrzeni publicznej, jakie zachowania mogą być dla nich krzywdzące i naruszać godność. Na całym świecie, nie tylko w USA czy Polsce, mamy problem z szacunkiem wobec kobiet i traktowaniem ich w sposób, który uwzględnia elementarne prawa człowieka.