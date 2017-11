Według Adam Michnika, Kaczyński jest trochę jak towarzysz Stalin.

Będzie konsekwentnie dążył do absolutnej władzy w każdej dziedzinie życia publicznego. Zobacz teatry, stadniny, muzea, festiwal piosenki w Opolu, wszystko. Wszędzie on wyzwala konflikt - mówi Michnik w rozmowie ze Sławomirem Sierakowskim.

Zdaniem Michnika, prezes PiS, jednak napotyka na opór. - I to nie jest tylko opór w mediach, chociaż media są ważne, "Newsweek", "Polityka" i nawet "Tygodnik Powszechny" wyraźnie skręcił w tę stronę, już nie mówię o "Gazecie Wyborczej". Ale co największe na mnie robi wrażenie, to są małe miejscowości. To dla mnie zaskakujące jest - mówi redaktor.