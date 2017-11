Jeżeli Polakom zależy na tak niedługo istniejącej wolności i demokracji - powinni bronić tego, jak niepodległości, jak swojego życia - dodała Agnieszka Holland w TVN24.

PiS przejmuje wszystkie instytucje kultury. Rewolucja, które ma podłoże ideologiczne, jest rewolucją kadrową. Wyrzucają ludzi, którzy nie są "nasi". Wyrzucono wspawanych menadżerów kultury, których nie mamy w nadmiarze - oceniła.

Na to miejsca przychodzą ludzie bez dorobku, którzy te instytucje rozkładają. PiS burzy i jeśli chodzi o kulturę, to nie ma teraz żadnych osiągnięć. Jedyne co robi to rozwala, to co było cenione w świecie. Tak nie buduje się pozycji w świecie - mówiła Agnieszka Holland w TVN24.