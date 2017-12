Magdalena Rigamonti: Warszawska Gmina Żydowska odzyskuje nieruchomości, otrzymuje odszkodowania za utracone żydowskie mienie. Czy to nie ona powinna być finansowo odpowiedzialna za renowację tego cmentarza?

Michał Laszczkowski: Nie, bo to jest przede wszystkim cmentarz polski, jeden z najważniejszych pięciu polskich cmentarzy, po Powązkach, krakowskich Rakowicach, lwowskim Łyczakowie, wileńskiej Rosie. Tu są pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej kultury, polityki, życia publicznego, nauki, uczestnicy zrywów narodowych, nie tylko powstania warszawskiego. To jest miejsce, które jest z jednej strony polskim, a z drugiej ogólnoświatowym dziedzictwem narodowym, mało kto wie np., że jest to największe skupisko grobów cadyków na świecie. I na Polsce, polskim społeczeństwie, polskim państwie spoczywa odpowiedzialność za to, jak ten cmentarz wygląda, nie tylko dlatego, że znajduje się on na terenie Polski.

I to pan powiedział min. Glińskiemu, a on obiecał 100 mln zł?

Nie, powiedziałem, że my Polacy antysemici mamy obowiązek wziąć odpowiedzialność za ten cmentarz. Nie musiałem nic więcej tłumaczyć.

Pan to mówił w żartach, a świat tak rzeczywiście sądzi.

Być może, ale gdy w styczniu tego roku na cmentarzu żydowskim premier Gliński otwierał wystawę odnowionych nagrobków dłuta Abrahama Ostrzegi, podkreślał, jak ważnym elementem kultury polskiej jest kultura współtworzona przez polskich Żydów. I o tym trzeba mówić. Ostrzega to był polski rzeźbiarz, który wprowadził do sztuki żydowskiej rzeźbę figuralną. Trzeba wiedzieć, że na cmentarzu żydowskim nie wolno pokazywać postaci ludzkiej. On zaczął rzeźbić postaci, anioły z zasłoniętymi twarzami, modernistyczne w formie płaczki i postaci ludzkie i wprowadził je jako elementy nagrobków na cmentarz, czyli w najświętsze miejsce. Sam zginął w obozie zagłady w Treblince i nie pozostało po nim nic oprócz tych cmentarnych rzeźb. Uznaliśmy, że to jest postać, twarz której warto przypomnieć w kontekście 75 rocznicy Aktion Reinhardt, czyli decyzji o wymordowaniu Żydów europejskich podjętej w Wannsee przez niemiecką III Rzeszę.

*Michał Laszczkowski to zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza