Mówiąc o rechrystianizacji Europy najpierw trzeba postępować po chrześcijańsku w kraju, nie naruszać takich rzeczy, które są prawdą - powiedział w "Kropce nad i" bp Tadeusz Pieronek.

Naruszanie ustaw w sposób bezprawny jest moralnie błędne, jest przestępstwem. Trzeba zachowywać się moralnie tutaj, dopiero potem próbować rechrystianizować siebie, a potem Europę - ocenił bp Pieronek.

Duchowny odniósł się także m.in. do kary dla ks. Adama Bonieckiego, na którego znów został nałożony niedawno zakaz wypowiedzi.

Karanie księdza Adama Bonieckiego jest wynikiem małości władzy, która nim rządzi - powiedział bp Tadeusz Pieronek.

Po to jestem biskupem, żeby się nie bać. Chcę być sobą. Brzydzę się kłamstwem i dlatego będę mówił to, co uważam za prawdę - może czasem się mylę, ale z moich ust kłamstwo nie wyjdzie - dodał bp Pieronek.