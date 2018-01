Tak o propozycjach posłów PiS, dotyczących komisji weryfikacyjnej kierowanej przez Patryka Jakiego, napisał w swojej opinii prof. Leszek Bosek, szef Prokuratorii Generalnej RP. Instytucji nazywanej niekiedy adwokatem państwa. Zaniepokoiło go, że decyzja komisji będzie stanowiła bezpośrednią podstawę do dokonywania zmian w księgach wieczystych – wykreślania aktualnych właścicieli i wpisywania w to miejsce miasta lub Skarbu Państwa. To nie atak Obywateli RP, rzucających jajkami. To rozmowa prawników o prawie, które zamierza nam wysmażyć Sejm. Zresztą radca prawny, poseł PiS Marek Ast, który reprezentuje wnioskodawców, w rozmowie z DGP przyznał, że… podziela zastrzeżenia prokuratorii.

Reakcja? "Kompletne bzdury (…). Proszę inne media, by nie powielały tych głupot" (to Patryk Jaki). "Kompromitacja" (to prof. Kamil Zaradkiewicz, kolega prof. Boska z Katedry Prawa Cywilnego na WPiA UW). Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuciło nam pisanie nieprawdy. I twierdzi, że "nie toczą się żadne prace legislacyjne w tym przedmiocie" – choć projekt można znaleźć na stronie sejmowej (druk nr 2132). To może jeszcze krótki cytat z oświadczenia MS: "Nie jest prawdą, że Komisja dokonuje lub będzie dokonywać wywłaszczenia nieruchomości. Komisja w swoich rozstrzygnięciach zmierza do odwrócenia negatywnych skutków, jakie powstały w wyniku wydania decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa".

Uporządkujmy: w sferze deklaracji działalność komisji weryfikacyjnej jest szczytna i godna podziwu. Nieraz poświęcaliśmy nasze łamy na opisywanie nieprawidłowości, z którymi ciało to walczy. I tej walce kibicujemy. Jednak jako medium, które w swojej nazwie ma "prawo", odróżniamy sferę emocji i dobrych chęci od litery prawa. Jako misję traktujemy podnoszenie alarmu, gdy szykowane przepisy ocierają się o absurd. I nie ufamy tu własnym ocenom – zawsze opieramy się na opiniach ekspertów. Nieraz po naszych tekstach projekty poprawiano.

Nieprawnicy, jak Patryk Jaki, mogą żyć w przekonaniu, że wystarczy słowo "stań się", by stało się dobro. Nam przyświeca pozytywizm prawniczy: może i ludzie (w tym politycy) są z natury dobrzy, ale lepiej, by pilnowały tego przepisy prawa pisanego. A gdy powstają przepisy głupie, będziemy o nich pisać czołówki. Tak rozumiemy rolę dziennikarzy i takie dziennikarstwo chcemy uprawiać. Mimo wrzasku.