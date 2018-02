A co z Sądem Najwyższym? Czy w nim nie powinien obowiązywać system losowania spraw? Zwłaszcza że tworzy się przecież nową izbę, która ma rozpatrywać sprawy ze skargi nadzwyczajnej, co de facto będzie ponowną weryfikacją prawomocnych już wyroków.

Problemem SN nie jest taki czy inny sposób wyłaniania sędziów do poszczególnych spraw, lecz to, że trafiały do niego osoby, które miały za sobą określone kariery. Które były znane z korzystnego orzecznictwa w sprawach dotyczących rozliczania PRL. I to jest problem.

Dużo jest według pana w SN takich sędziów?

Ja nie podejmuję się tego wyliczać. Ale z tego, co się mówi i słyszy, to spora liczba.

No właśnie – słyszy się dużo, ale ogólników. Konkretnych nazwisk nikt nie chce podać. Ba, nawet bez podawania personaliów nikt nie wskaże, że np. w izbie cywilnej jest takich sędziów tylu, a w karnej tylu. I nie wiemy, ile jest w SN tych „PRL-owskich złogów”, bo przecież na samym początku zlustrowano sędziów SN.

Mówienie o lustracji środowiska sędziów jest nonsensem. Oczywiście, część osób, która weszła do SN po 1989 r., usiłowała wprowadzić w nim nowe zasady, ale większości z nich już w SN nie ma. Generalnie skład tego sądu jest pod tym względem anachroniczny. Proszę również pamiętać o niewyjaśnionej sprawie korupcji w Sądzie Najwyższym. CBA dysponowało nagraniami wskazującymi na to, że doszło do tego typu skandalicznych zachowań (śledztwo wszczęto w 2009 r. po zawiadomieniu prokuratury przez agencję i umorzono w 2012 r., w 2016 r. wszczęto je na nowo – red.). Nawet już nie chodzi o to, że do tego doszło, lecz bardziej, że nie wywołało to żadnej reakcji władz Sądu Najwyższego, choć prasa o tym pisała. A skoro nie wywołało to reakcji, to może stwarzać sugestię, że to jest praktyka codzienna. Tak samo jak finał sprawy Milewskiego. Po słynnym występie telefonicznym został przeniesiony do innego sądu i spokojnie orzeka. To jest sprawa publicznego zgorszenia. Zdarzyć się wszystko może – np. sędzia kleptoman.

I chyba nawet się zdarzył.

Tak, może trochę zbyt często tak bywało, ale cóż – zdarzyło się. Lecz jeśli mamy zachować pewien standard sądów, takie przypadki muszą się natychmiast spotkać z odpowiednią reakcją. A tego przez ostatnich dwadzieścia parę lat nie było. Jak ktoś już został sędzią, trafił do tej – jak to jedna sędzia określiła – nadzwyczajnej kasty, to miał spokój.

To prawda. Środowisko ma ogromne problemy z pozbywaniem się czarnych owiec.

I to jest główny powód, dla którego tę reformę trzeba było przeprowadzić. Czy przyjęte rozwiązania są optymalne? Nie chcę teraz tego oceniać, to wyjdzie w praktyce. Może się okazać, że trzeba będzie wprowadzać zmiany.