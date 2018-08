Choć więc liberałowie narzekają z powodu ideologicznej inwazji, prawicy pozostaje żmudna dłubanina. Czy także w sferze zmian w prawie? Komentuje czołowy polityk prawicy: Rada Koalicji postanowiła, że do wyborów sejmowych w 2019 r. nie ruszymy już kontrowersyjnych tematów. Wypowiedź wiceministra Sobonia? To człowiek związany kiedyś ze środowiskiem Marka Jurka. Jeśli nie chcemy mieć na prawej flance osobnej prawicy radykalnej, staramy się trzymać różnych radykałów i ekscentryków pod kontrolą u siebie. Pomysły Ziobry z rozwodami? Może i rozsądne, ale dziś wywołałyby dziką ideologiczną awanturę.

Poseł Tadeusz Cymański zwraca uwagę na coś, czym prawica może się dziś pocieszać. Zarzuca się nam, że nie robimy tego czy tamtego. Ale my w wielu sferach po prostu hamujemy zmiany. Lewica chciałaby, aby w kodeksie rodzinnym zastąpić "władzę rodzicielską” "pieczą". Jesteśmy przeciw. Tak jak będziemy przeciw legalizacji związków partnerskich, nie tylko jednopłciowych, bo to oznacza przywileje bez zobowiązań. Za to w sprawie ochrony życia zachowujemy się roztropnie i ja to popieram.

I rzeczywiście Polska ma dziś dość konserwatywne zasady prawa nałożone na laicyzujące się na potęgę, ale też nie bardzo radykalne w poglądach, społeczeństwo. Co więcej, system ten zbudowano w dużej mierze przed rządami PiS. Nie mają go nawet Węgry, które łączą bardzo ofensywną politykę prorodzinną z przyzwoleniem na aborcję. Polscy konserwatyści przywiązują większą wagę do aksjologicznej roli przepisów prawnych. Ale to konserwatyści węgierscy mają sukcesy w podnoszeniu liczby małżeństw i hamowaniu rozwodów, w mniejszym stopniu także w poprawianiu wskaźnika przyrostu naturalnego. Inna sprawa, że to następstwo wieloletniej polityki – Victor Orbán rządzi trzecią kadencję, od 2010 r.

W interesie PiS powinno być zachowanie nienazwanego, ideowego i obyczajowego kompromisu, także w obawie przed "efektem wahadła". Kluczem do sondażowego bezpieczeństwa prawicy jest tworzenie bardziej wrażenia hojnej polityki socjalnej niż zamiar "budowania państwa bożego na ziemi". Jarosław Kaczyński zawsze to wyczuwał. Ten kompromis bywa zakłócony przez tych polityków rządzącej koalicji, którzy chcą się lansować rozgłosem. Taką mamy ordynacjędo Sejmu, że głosuje się na listy, ale i osoby - rozkłada ręce polityk PiS.