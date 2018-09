Tzw. Krajowa Rada Sądownictwa ma grzech pierworodny, jest wybrana niewłaściwie. Chciałbym się dowiedzieć wreszcie, kto podpisywał za kandydaturami, które stanęły przed KRS. To będzie bardzo ciekawe – mówiła w TVN24 prof. Małgorzata Gersdorf.

Według prof. Gerdorf minister sprawiedliwości ma ogromny wpływ na Izbę Dyscyplinarną w SN i w ogóle na postępowania dyscyplinarne w sądach powszechnych. - To jest coś zupełnie niewłaściwego - mówi.

To pokazuje jak bardzo władza wykonawcza ma możliwość nacisku na sędziów. Może mieć to efekt mrożący - sędziowie zaczną się wahać. Mogą mieć obawy jeśli Prokurator Generalny ma tak duża władzę. Obawę, że jeśli orzekną niewłaściwie, to staną przed obliczem Izby Dyscyplinarnej – powiedziała I Prezes Sądu Najwyższego.