Robert Mazurek: Podchodzi pan do tego bez emocji?

Stanisław Gawłowski: Nauczyłem się tego w polityce. Widziałem ludzi, którzy rano byli jeszcze bardzo ważni, a wieczorem nie istnieli. Kiedy byłem ministrem, ludzie z PiS przychodzili do mnie prosić o wsparcie i zawsze im pomagałem, a oni potem głosowali za zgodą na moje aresztowanie. Teraz przychodzą i przepraszają. Fałszywe to.

Zrobiłby pan to samo.

Pytam się o to codziennie. Czy byłbym w stanie tak się zachować, czy byłbym w stanie się zemścić? Nie powiem, że nie. Nie oszukujmy się, w życiu rządzą nami emocje, a chęć zemsty jest bardzo silną emocją. Ale ja już nie chcę się mścić.

Nie wszyscy panu uwierzą.

Wiem, ludzie będą mówić, że to cynizm, poza. Dobrze, to mogę nic nie mówić. Bo co mam powiedzieć, że mam ochotę zarżnąć Kaczyńskiego? Nie, nie mam.

Ale chętnie wsadziłby pan go do więzienia.

Chciałbym, żeby żył, żeby był zdrowy i żeby odpowiedział za wszystko, co zrobił Polsce.

I w efekcie trafił do więzienia.

Jeżeli sąd tak orzeknie, to tak.

Ale to nie jest chęć zemsty?

Nie, to sprawiedliwość. Jako stary członek KPN nigdy nie miałem specjalnej ochoty wsadzić do więzienia Wojciecha Jaruzelskiego, ale zawsze chciałem, by poniósł odpowiedzialność. I chciałbym, by to samo spotkało Kaczyńskiego, zwłaszcza że w moich oczach oni się już dziś nie różnią.

Kaczyński jest jak Jaruzelski?

Mam świadomość, ile ofiar ma na sumieniu generał, ale kiedy słyszę historię o Barbarze Blidzie…

Powiedziałbym, że sam pan w to nie wierzy, ale rozumiem, że jest pan zaślepiony przez emocje.

Ja nie mówię, że chcę ich posadzić do więzienia, ale chciałbym, by ponieśli odpowiedzialność. On, Joachim Brudziński, o którym mam znacznie gorsze zdanie niż o Kaczyńskim. To jest prawdziwy cyngiel, gość od brudnej roboty w PiS, prawdziwy Dzierżyński, który na rozkaz gotów jest wykonać wszystko.

Pan naprawdę wie, co mówi?

Wiem i spodziewam się, że po tym, co właśnie powiedziałem, rozpocznie się nowy etap turbulencji w moim życiu.

*Stanisław Gawłowski, polityk Platformy Obywatelskiej, poseł V, VI, VII i VIII kadencji, wiceminister ochrony środowiska w latach 2007–2015