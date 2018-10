Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki: Ale strata przynajmniej sześciu sejmików.

Rafał Trzaskowski: Nie będę czarował rzeczywistości. Jednak nikt mi nie powie, że utrzymanie przez PO władzy w 10 województwach i wygrana w największych miastach w I turze to zwycięstwo PiS. Nawet jeśli przyjmiemy, że w skali kraju oni zdobyli 33 proc. głosów, a my 26 proc. Przez ostatnie miesiące tłumaczyłem dziennikarzom, że istnieją dwie rzeczywistości. Jest bańka medialno-twitterowa i życie na ulicach Warszawy. W trakcie spotkań z warszawiakami widać było, że nie ma poparcia dla PiS, że ludzie są wkurzeni, a przede wszystkim chcą pozytywnej rozmowy o programie. Wiedziałem, że będzie totalna mobilizacja i Patryk Jaki tych wyborów nie wygra. Oczywiście nie spodziewałem się, że będzie tylko jedna tura. Wypalenie PiS jest nieprawdopodobne. Przecież pamiętamy, jakie były sondaże: ok. 40 proc. poparcia dla PiS, poniżej 20 dla opozycji.

Ale te mówiły o wyborach parlamentarnych. Lokalne PiS wygrał, osiągając najwyższy wynik od 2002 r. To nie porównywanie jabłek z pomarańczami?

Wydaje mi się, że nie. Przykład miast pokazuje stopień odrzucenia PiS i mobilizację naszego elektoratu. Ten zły trend dla PiS widać także po ich reakcjach. Przypomnę tylko, że w 2006 r. to od Warszawy zaczęło się pasmo zwycięstw PO. Myślę, że i teraz Koalicja Obywatelska będzie wygrywać kolejne wybory.

Jakie te wyniki dają perspektywy na wybory europejskie czy parlamentarne?

Jeśli PiS będzie dalej grał w te same karty, czyli kwestionował prawo unijne (co jest równoznaczne z postulowaniem opuszczenia UE przez Polskę), traktował Parlament Europejski (PE) jako miejsce zsyłki dla polityków, których chce się pozbyć lub którym się nie udało, działał w Europie sam, pozbawiony liczących się sojuszników, to nie wyobrażam sobie, żeby wygrał wybory europejskie. A zatem szansa na wygranie przez nas wyborów parlamentarnych będzie coraz większa.

Prezes PiS nie miał racji, gdy mówił, że wynik tych wyborów to dobry prognostyk dla jego partii na wybory parlamentarne?

Przecież widać było jego minę i miny działaczy PiS – wynikało z nich rozczarowanie. Spodziewali się dużo lepszego wyniku.

Jeśli mowa o twardych liczbach, to w 2014 r. PiS dostał 27 proc., a rok później 38 proc.

Zjeździłem przez ostatnie lata Polskę wzdłuż i wszerz. I widzę, że probierzem nastrojów jest ulica, a nie Twitter. Spotkałem masę ludzi, którzy wcześniej głosowali na PiS lub byli tej partii przychylni, a dziś mówią: „Nie ma mowy. Za dużo się ostatnio stało”. Po pierwsze chodzi o stosunek partii rządzącej do Europy. Rok temu, gdy niektórzy mówili, że PiS wyprowadza nas z UE, nie trafiało to do świadomości wielu. Teraz ludzie widzą, jak kwestionowane są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), jak realne są cięcia w unijnym budżecie i jak brzmią słowa polskiego prezydenta mówiącego w Berlinie o żarówce. Pan Prezydent nie rozumie, że nie ma jakiejś „złej” Unii, że decyzje podejmujemy wspólnie, a za ochroną środowiska naturalnego i oszczędzaniem energii głosowali polscy europosłowie. Coraz więcej ludzi widzi, że PiS prowadzi Polskę na totalny margines.

Druga sprawa to premier Morawiecki – czyli ikona PiS, którą próbowano promować na światowca znającego języki obce. Okazał się samozadowolonym dzieckiem tak nielubianej przez PiS III RP i ludzie to widzą. Z ujawnionych przez dziennikarzy taśm z prywatnymi wypowiedziami Morawieckiego jasno wynika, że za rządów PO-PSL był członkiem najbardziej wpływowej elity gospodarczej państwa, z którą większość z nas, łącznie ze mną, miało ograniczony kontakt. No i trzecia sprawa – jakość najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy. Patryk Jaki zostaje wysłany na najbardziej prestiżowy odcinek i okazuje się być człowiekiem, który co chwilę sobie przeczy, a w ostatniej chwili rzuca legitymacją partyjną, próbując osiągnąć cel. Ludzie to widzą.