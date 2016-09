Poparcie dla PiS padło od poprzedniego badania z sierpnia i wynosi 36 proc. To oznacza, że opozycja zaczyna odrabiać straty. Wciąż jednak dystans najsilniejszego opozycyjnego ugrupowania - Platformy Obywatelskiej - wynosi aż 19 proc. Na PO chciałoby bowiem głosować 17 proc. obywateli (o 1 punkt proc. więcej niż w sierpniu). Z kolei partia Ryszarda Petru mogłaby liczyć na 16 proc. głosów - aż o 4 p.p więcej niż w poprzednim sondażu. Wyborcy odwracają się za to od Kukiz'15 - na to ugrupowanie zagłosowałoby 6 proc. Polaków (o 2 p.p mniej niż w sierpniu).

Poza Sejmem znalazłby się za to PSL - ludowcy mogą liczyć na jedynie 3 proc. głosów. Progu wyborczego nie przekroczyłoby także SLD (3 proc.) oraz Partia Razem (2 proc.). Badanie przeprowadzono w dn. 8-15 września na liczącej 981 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.