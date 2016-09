Docierają do nas sygnały o możliwych nieprawidłowościach w spółkach Skarbu Państwa i je weryfikujemy. Niektórzy ludzie w tych spółkach nie zauważyli, że Mariusz Kamiński wrócił. Kamiński zwrócił się do ministrów o przedstawienie informacji między innymi w sprawie kontraktów na usługi doradcze - sprawdzimy, czy są to ceny rynkowe - mówił w "Piaskiem po oczach" na antenie TVN24 wicepremier Jarosław Gowin. Nie będzie przyzwolenia na takie praktyki, jakie były powszechne w poprzednich latach. Jeśli niektórzy uwierzyli, że piekła nie ma i wszystko wolno, to mam prosty komunikat: piekło istnieje - dodał polityk.

Gowin przyznał też, że zawierając programową koalicję z PiS wiedział, że będą duże wydatki na cele społeczne. Teraz jednak - jak twierdzi, nadeszła pora na wprowadzanie ułatwień dla przedsiębiorców. Dlatego też zagłosuje za obniżeniem wieku emerytalnego. Byłem i jestem przeciwnikiem tego rozwiązania, ale tak się umówiliśmy przed wyborami. My poprzemy obniżenie wieku emerytalnego w zamian za poparcie elementów naszego programu - wyjaśnia. Twierdzi jednak, że zanim projekt obniżenia wieku emerytalnego wejdzie w życie, trzeba dokładnie sprawdzić jego konsekwencje i wprowadzić mechanizmy, które nie pozwolą, by ucierpiał rynek pracy.