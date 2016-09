- Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – mówił w rozmowie emitowanej przez Polsat News. Podkreślił przy tym, że stara się nie eksponować swojej orientacji seksualnej.

Paweł Rabiej uczestniczył w tworzeniu struktur Nowoczesnej – obok Ryszarda Petru jest jednym z liderów partii.