CBA rozpoczęło procedurę kontrolną w pięciu kluczowych, strategicznych spółkach, dotyczącą zawieranych umów. Wszelkie wątpliwości będą analizowane, rozstrzygane. Absolutnie priorytetem dla służb antykorupcyjnych jest dbałość o wydawanie pieniędzy publicznych również w spółkach państwa - powiedział dziennikarzom Kamiński.

Dodał, że spółki będą na bieżąco monitorowane. Nie będzie to jednorazowa akcja, a stały monitoring tego, co się dzieje w spółkach strategicznych Skarbu Państwa. Nie dopuścimy do sytuacji, żeby dochodziło do jakichś patologicznych, przestępczych działań. Mam nadzieję, że do takich rzeczy nie dochodzi; kontrole się rozpoczynają - powiedział.

Czytaj więcej Dzień po dymisji ministra skarbu Mariusz Kamiński chce informacji od 66 spółek. MAMY LISTĘ

Poinformował również, że "materiał analityczny" z poszczególnych resortów ma wpłynąć w ciągu dwóch tygodni, na przełomie września i października. Pytany, czy CBA będzie też analizować przypadki nepotyzmu, minister powiedział, że jeśli takie przypadki zostaną stwierdzone, odpowiednie informacje będą przekazywane do ministrów nadzorujących konkretne spółki. Będą oni podejmowali dalsze decyzje - powiedział.

Kamiński bierze udział w poniedziałek w Kolegium IPN z przedstawicielami MON i służb specjalnych; poświęconemu ustaleniu zasad odtajniania dokumentów z tzw. zbioru zastrzeżonego.

Presserwis poinformował dzisiaj, że Kamiński wystąpił do resortów, którym podlegają spółki Skarbu Państwa, o informacje w sprawie zawieranych przez nie umów; jak podano, dotyczy to "także Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej". Ma chodzi o umowy zawierane w latach 2015-­2016.