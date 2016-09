My od Komisji oczekujemy tego, żeby sprawiedliwie podchodziła do oceny wszystkich państw, a nie wybiórczo traktowała i do tego jeszcze chroniła różnego rodzaju lobby i wpływy interesów. My oczekujemy tego, żeby komisja stawała po stronie państw - powiedziała premier Beata Szydło. Premier podkreśliła, że rząd przygotował projekt ustawy, który przewiduje dokładnie takie rozwiązania, jakie wprowadzono w wielu państwach europejskich. Jeżeli chodzi o to, co zrobi polskie państwo, polskie państwo zaskarży tę decyzję Komisji Europejskiej - zapewniła.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września. KE wszczęła w poniedziałek postępowanie w tej sprawie i wezwała Polskę do zawieszenia stosowania podatku. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Według założeń rządu w przyszłym roku podatek ten miał przynieść 1,6 mld złotych wpływów.