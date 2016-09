W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” była premier stwierdziła, że obecny przewodniczący Rady Europejskiej mógłby być wspólnym kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich. - Lepszego kandydata zjednoczona opozycja nie znajdzie - powiedziała Ewa Kopacz, zastrzegając, że najpierw sam Donald Tusk musiałby wyrazić zgodę.

Pytany o tę wypowiedź Kopacz lider Platformy Obywatelskiej stwierdził w Poznaniu, że ewentualnej kandydaturze Tuska sprzyjać powinien polityczny kalendarz.

Że będzie świetnym prezydentem Polski w przyszłości - w to wierzę. Natomiast to kwestia dobrej koincydencji czasowej, bo on, jestem przekonany, zakończy swój mandat (szefa Rady Europejskiej) pod koniec 2019 roku, a wybory prezydenckie są wiosną 2020 roku. Uważam, że to z natury rzeczy będzie też wymuszać ze strony opozycji budowanie otwartej współpracy a jednocześnie skutecznego pomysłu na to, by wygrać z kandydatem PiS, z obecnym prezydentem. Tak, to jest wyzwanie – ocenił lider PO.

Grzegorz Schetyna przyjechał do Poznania, by wziąć udział w regionalnej konwencji programowej partii.