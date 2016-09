Katarzyna Mrzygłocka i Krystyna Sibińska zostały wybrane przez klub (na wiceszefowe) w miejsce kolegów, którzy ustąpili i mają inne zadania w partii - powiedział w środę PAP Neumann po wieczornym posiedzeniu klubu PO. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił dziennikarzom przed posiedzeniem klubu, że rezygnacja Tomasza Siemoniaka i Rafała Trzaskowskiego była ustalona jeszcze wiosną tego roku i wynika z tego, że będą oni zaangażowani w innych miejscach.

Schetyna zaznaczył, że Mrzygłocka i Sibińska to doświadczone posłanki. Partia musi wzmacniać i dyskusję wewnętrzną, i reprezentację. (...) Nie ma tu żadnej sensacji - dodał. Pytany, jakie zadania mają być powierzone Siemoniakowi i Trzaskowskiemu, szef PO powiedział, że Siemoniak ma być jako szef rady programowej odpowiedzialny za budowę programu. Jego doświadczenie chcę także wykorzystać w gabinecie cieni - dodał szef PO.

Z kolei Trzaskowski - jak wyjaśnił Schetyna - będzie miał zadania warszawskie i związane z gabinetem cieni. Dopytywany, czy będzie kandydatem PO na prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych, odpowiedział: będziemy o tym rozmawiać.

Siemoniak powiedział wcześniej PAP, że plan rezygnacji jego i Trzaskowskiego z miejsc we władzach klubu PO powstał po wyborach w Platformie. Ja zostałem wiceprzewodniczącym (partii) wtedy, Rafał Trzaskowski został członkiem zarządu, chcieliśmy zwolnić miejsca w kolegium klubu - wyjaśnił Siemoniak. Dodał, że w zmianach na stanowiskach wiceprzewodniczących nie ma nic sensacyjnego. Dawno się to miało wydarzyć, z jakiś powodów, zawsze było coś innego, ważniejszego i mam nadzieję, że dzisiaj się to wydarzy - podkreślił.

Na władze klubu PO składa się kolegium - w którym zasiada szef klubu i ośmiu zastępców - oraz prezydium, w którym zasiada 16 parlamentarzystów. Wiceszefami klubu - poza Sibińską i Mrzygłocką - są: Andrzej Czerwiński, Waldy Dzikowski, Cezary Grabarczyk, Andrzej Halicki, Joanna Kluzik-Rostkowska, Tomasz Lenz.