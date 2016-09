Szefernaker powiedział też, że do 15 października minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawi projekty trzech ustaw będących częścią reformy służby zdrowia.

W programie Śniadanie w Radiu ZET minister, pytany o zapowiedziane przez premier zmiany w rządzie, odpowiedział, że Beata Szydło będzie na ich temat rozmawiać z wojewodami. Pani premier w tym tygodniu odbędzie spotkanie z wojewodami, ponieważ rząd to także administracja rządowa w terenie - powiedział. Przed jakimikolwiek zmianami pani premier będzie chciała rozmawiać z wojewodami - zaznaczył.Dodał, że na spotkanie zostaną zaproszeni wszyscy wojewodowie, a o dokładnym terminie zostaną oni poinformowani w poniedziałek.

Czytaj więcej Szydło zaczyna czystki w administracji państwowej. Zapowiada wymianę kilku wojewodów

W piątek rano na antenie Polskiego Radia premier Szydło zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu zostaną przedstawione zmiany personalne oraz systemowe w rządzie. Pytana o najlepszych swoich ministrów, wymieniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka (nadzorującego likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa).

Natomiast w sobotę, podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PiS, Szydło zapowiedziała wymianę kilku wojewodów; mówiła też m.in. o zmianach w spółkach Skarbu Państwa, nie tylko kadrowych, ale i w zarządzaniu.

Według rozmówców PAP, premier przekazała posłom informację, że rozmawiała na temat pracy wojewodów z szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem. Podkreśliła, że praca nie wszystkich wojewodów jest dobrze oceniana, dlatego też przynajmniej dwóch straci w najbliższym czasie swoje stanowiska, ale jednocześnie zastrzegła, że inni wojewodowie też nie mogą spać spokojnie.

Rzeczniczka prasowa klubu PiS Beata Mazurek zapewniła w rozmowie z PAP, że na posiedzeniu klubu nie było żadnej dyskusji o planowanych zmianach w rządzie, o których informowała w piątek Szydło. Premier powiedziała tylko, że będą zmiany w spółkach Skarbu Państwa i że to będą nie tylko zmiany kadrowe, ale także zmiany w zarządzaniu – zaznaczyła.

Szefernaker był też pytany o zapowiadaną przez rząd reformę systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej Demonstracja medyków w Warszawie. Minister zdrowia po krótkim monologu opuścił scenę

Pan minister (Radziwiłł - PAP) został zobligowany przez panią premier do przeprowadzenia zmian. W ramach tych zmian, które zaproponuje do 15 października, bo do takich zmian został zobligowany, będą trzy projekty ustaw; projekt ustawy o sieci szpitali, o podstawowej opiece zdrowotnej i o państwowym ratownictwie medycznym - powiedział Szefernaker.

W sobotę w Warszawie odbyła się manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych, które domaga się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu gwarantującego m.in. likwidację kolejek i wzrost płac.

Podczas manifestacji minister Radziwiłł mówił, że służba zdrowia jest w bardzo złej kondycji i jest to efekt wieloletnich zaniedbań. Rząd z wielka energią i wolą przystępuje do zmian - zadeklarował.