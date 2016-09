List, w którym wiceminister Łukasz Piebiak oburza się na treści zamieszczone w internecie przez "Iustitię", trafi do Krajowej Rady Sądownictwa.

"We wpisie z 23 września 2016 r. znalazło się porównanie lidera partii, która w sposób demokratyczny wygrała w Polsce ostatnie wybory parlamentarne, do Hitlera. Użyto przy tym sformułowania 'Ein Volk, ein Reich, ein Führer' w kontekście sugerującym, że to nazistowskie zawołanie oddaje obecny sposób sprawowania władzy w Polsce. Inne wpisy pochodzące z tego samego źródła również wydają się wysoce niestosowne" - pisze wiceszef resortu.