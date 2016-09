PiS zapłaci za to ogromną cenę za to, że odbiera wolność i w sposób średniowieczny zachowuje się w stosunku do kobiet. PiS jest zakładnikiem swoich obietnic wyborczych - powiedział lider PO w TVN24.

Zdaniem Schetyny Morawiecki na prezydenta to scenariusz political fiction. - Jarosław Kaczyński bawi się politykami, którzy aplikują o najważniejsze miejsca w PiS i przestawia ich na szachownicy. Wypuszczenie takiej informacji ma służyć zdyscyplinowaniu prezydenta, to świadczy o tym, jak nienormalna jest ta konstrukcja dzisiaj w Polsce. Funkcjonuje ktoś na kształt naczelnika czy pierwszego sekretarza jak Jarosław Kaczyński, który chce mieć bezpośredni wpływ na premiera i prezydenta - uważa polityk.