- Trwa procedura kontrolna, we wtorek pojawimy się w tych wszystkich spółkach. Zapowiedź tej kontroli była tydzień temu, teraz po siedmiu dniach zgodnie z procedurą rozpoczynamy dalsza część procedury - powiedział PAP Kaczorek. - Byliśmy już w Orlenie i KGHM, w trakcie dnia będą realizowane kolejne zdania - dodał.

Czytaj więcej Kamiński: CBA rozpoczęło kontrolę w pięciu strategicznych spółkach Skarbu Państwa

- Spółki realizują nasze prośby o dokumenty, dostęp do danych. Później te dane będą analizowane i ustalimy, kto za co jest odpowiedzialny. Jeśli zaszły ewentualne przestępstwa korupcyjne, lub dotyczące niegospodarności, będziemy wyciągali wnioski i podejmowali odpowiednie dalsze działania - dodał.

Tydzień temu CBA informowało o podjęciu procedury kontrolnej w pięciu strategicznych spółkach Skarbu Państwa - PKN Orlen, Lotos, Azotach, KGHM i Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Kontrola miała dotyczyć zawieranych umów.

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński mówi wtedy, że kontrole w spółkach Skarbu Państwa to nie jest akcja doraźna, to akcja systemowa. Wyjaśnił, że będzie ona obejmowała ostatni rok rządów PO i to, co się wydarzyło po zmianie zarządów spółek. Zapowiedział, że pierwszych wyników kontroli można spodziewać się w listopadzie.