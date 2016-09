Szefowa rządu poinformowała na środowej konferencji prasowej, że podjęła decyzję o powołaniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM), na czele którego stanie Mateusz Morawiecki. (Morawiecki) jest autorem Planu Odpowiedzialnego Rozwoju - on będzie koordynował prace tego komitetu. Minister Morawiecki zostaje również w związku ze zmianą strukturalną powołany na stanowisko ministra finansów" - dodała Szydło.

Jak mówiła, Morawiecki ma łączyć stanowiska ministra rozwoju i finansów. W związku z tym oczywiście odwołany zostaje pan minister (Paweł) Szałamacha ze swojej funkcji - zaznaczyła premier. Jak powiedziała, minister Szałamacha zwrócił się do niej z prośbą o zmianę miejsca zatrudnienia i złożył dymisję. Tę dymisję przyjęłam - poinformowała. Premier zaznaczyła, że Szałamacha "przejdzie do innych bardzo ważnych zadań".

Pierwsze posiedzenie KERM ma się odbyć w piątek. Według Szydło jednym z pierwszych zadań, jakie zostaną postawione przed wicepremierem Morawieckim i Komitetem, ma być poprawienie sytuacji w energetyce. Musi zastanowić się, w jaki sposób znaleźć środki, doinwestować polską energetykę, która jest w trudnej sytuacji; jak rozwiązać problemy górnictwa; co zrobić, by ceny prądu nie rosły; co zrobić, aby znaleźć środki na inwestycje - dodała.

Premier wyjaśniając dlaczego doszło do zmiany struktury rządu przypomniała, że zgodnie z programem PiS i zgodnie z złożeniami, które zostały przyjęte na początku pracy w rządzie, realizuje zmiany strukturalne w administracji państwowej, które obejmują również rząd. Przypomniała też, że została podjęta decyzja o likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.

Premier podkreśliła, że Ministerstwo Rozwoju przyjmuje na siebie większość ciężaru dotyczącego spraw związanych z gospodarką. Centrum koordynacyjne mieści się w Ministerstwie Rozwoju. W tym układzie Ministerstwo Finansów zmienia swoją rolę - poinformowała.

Jak zaznaczyła Szydło, rząd realizuje bardzo ambitny program odpowiedzialnego rozwoju. Program, z którym wszyscy wiążemy ogromne nadzieje, ale zdajemy sobie sprawę, że potrzebna jest nie tylko determinacja, ale też są potrzebne narzędzia - dodała. Jesteśmy już po etapie konsultacji i przygotowywania strategii, teraz przyszedł czas na konkretne działania i wprowadzenie już konkretnych rozwiązań w życie - podkreśliła szefowa rządu.

Premier zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu przedstawi propozycje nowego sposobu zarządzania spółkami Skarbu Państwa. W najbliższym dniach, we wtorek prawdopodobnie, razem z ministrem Kowalczykiem (szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, obecnie odpowiadającym za likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa - PAP) przedstawimy propozycję nowego sposobu zarządzania spółkami Skarbu Państwa i majątku Skarbu Państwa. Powiem nie tylko o tym nadzorze właścicielskim, nowym sposobie nadzoru właścicielskiego, ale (też) właśnie o nowym sposobie zarządzania. Chcemy zwiększyć kontrolę, zwiększyć audyt - zapowiedziała premier.

Szydło zapowiedziała też, że w najbliższym czasie zostanie utworzone centrum analiz rozwojowych ośrodka planowania studiów strategicznych przy KPRM. Premier poinformowała również o zmianach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Minister w kancelarii premiera Adam Lipiński (wiceprezes PiS; zajmował się kontaktami z parlamentem - PAP) zastąpi Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisku pełnomocnika ds. równego traktowania oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Szefowa rządu poinformowała też, że odwołała Pawła Majewskiego ze stanowiska pełnomocnika ds. Światowych Dni Młodzieży, który rozpocznie pracę w resorcie cyfryzacji. Premier Szydło powiedziała, że powołała na sekretarza stanu w KPRM posła PiS Grzegorza Schreibera.

Wojciech Kaczmarczyk został pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ds. równego traktowania w styczniu br. Kaczmarczyk jest współautorem programu PiS rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; za swoje główne zadanie uznał przygotowanie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Prace nad nim trwają.

Dziennikarz Paweł Majewski został pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w grudniu 2015 r. Koordynował pracę urzędów, resortów i jednostek podległych wojewodzie małopolskiemu w zakresie dotyczącym ŚDM, przygotowywał specustawę, które miała ułatwiać procedury związane z organizacją ŚDM m.in. w sferze zamówień publicznych.

Konferencja premier zaplanowana na godzinę 15.00 opóźniła się o prawie dwie godziny z powodu przedłużającego się posiedzenia rządu, który przyjął projekt budżetu państwa na 2017