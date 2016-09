Prezydent Warszawy powiedziała w środę dziennikarzom, że siedem firm złożyło oferty na przeprowadzenie audytu i rozmowy się odbywają. Będzie prowadzony dialog, chcemy żeby one jak najszybciej przystąpiły do pracy, bo to leży w naszym interesie faktycznym i wizerunkowym, żeby jak najszybciej ten audyt był - podkreśliła prezydent Warszawy. Dodała, że rozmowy są prowadzone przez komisję, której przewodniczy wiceprezydent stolicy Witold Pahl.

Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że do przeprowadzenia audytu może zostać wyłonionych kilka firm. Będzie to uzależnione - jak uzasadniała - od tego jakie będą czasowe możliwości konkretnej firmy. Nie chcielibyśmy, żeby jedna firma pracowała zbyt długo, więc może będzie kilka. Zobaczymy - zaznaczyła.

Prezydent Warszawy oceniła, że aby audyt przeprowadzić rzetelnie będzie potrzeba na pewno co najmniej kilku tygodni. Nie wiem czy to będą cztery tygodnie, czy może kilka, to może być i osiem tygodni. Chciałabym, żeby to nie przekraczało za dużo - dodała. Pytana kiedy może rozpocząć się przeprowadzanie audytu odpowiedziała: W tym tygodniu na pewno będą rozmowy, mam nadzieję, że one się skończą. Dodała, że po wskazaniu podmiotów, które spełnią warunki miasta, firma, bądź firmy, dopasują zestaw osób.

To są firmy, które w większości przypadków nie mają stałych pracowników, tylko wynajmują specjalistów - mówiła. W związku z tym - zaznaczyła - one będą potrzebowały trochę czasu. Prezydent Warszawy wyraziła nadzieję, że nie będzie to długi czas, i że zgłoszone firmy mają w gotowości takich specjalistów.

W poniedziałek wiceprezydent Pahl wyjaśnił, że ratusz chce skorzystać z jak najszybszej procedury wyboru audytorów. "Chcemy skorzystać z takich możliwości, które wynikają ze znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych, aby ci audytorzy mogli wewnętrznie, w oparciu o decyzje wewnętrzną, zostać wyłonieni do dalszego procedowania" - dodał.

Ratusz oczekuje, że audyt powinien składać się z: oceny środowiska prawnego w obszarze gospodarki nieruchomościami w zakresie zagadnień objętych tzw. dekretem Bieruta; oceny struktury organizacyjnej oraz organizacji procesu dotyczącego postępowań reprywatyzacyjnych w urzędzie m.st. Warszawy; oceny środowiska wewnętrznego w urzędzie miasta, w tym podziału kompetencji i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności, dotycząca postępowań reprywatyzacyjnych.

Miasto oczekuje też oceny poprawności dokumentowania w postępowaniach reprywatyzacyjnych prowadzenia ewidencji i archiwizowania dokumentacji w tych postępowaniach oraz oceny postępowań reprywatyzacyjnych, w tym występujących w nich nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków.

Temat reprywatyzacji w Warszawie powrócił po ujawnieniu okoliczności zwrotu działki obok Pałacu Kultury i Nauki (dawny adres Chmielna 70). Miasto przekazało ją w 2012 r. trzem osobom, które nabyły roszczenia od spadkobierców - mimo że wcześniej b. współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, przyznano za nią odszkodowanie na podstawie umowy międzynarodowej. Wartość działki szacowana jest nawet na 160 mln zł.

Prezydent Warszawy zwolniła dyscyplinarnie dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajkę, zapowiedziała audyt procesu reprywatyzacji, a na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Warszawy na początku września zapewniała, że chce wyjaśnić kwestie reprywatyzacji do końca.