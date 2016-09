Odchodzący minister sam złożył rezygnację, którą w środę przyjęła szefowa rządu. Na specjalnym briefingu zwołanym tuż po konferencji premier Szydło, Paweł Szałamacha był pytany przez dziennikarzy dlaczego nie może kontynuować pracy na stanowisku ministra finansów.

Taki obrót przybrały wydarzenia na scenie politycznej - powiedział Szałamacha. Państwo śledzili wydarzenia ostatnich dni, od piątku, także to chyba nie wymaga kontynuacji - dodał. Dopytywany, które wydarzenie zmusiło go do takich decyzji, odparł: Ogólny obrót wydarzeń w ostatnich dniach.

Pytany, czy chodzi o konflikt z wicepremierem, ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim, odparł: Proszę o to pytać premiera Morawieckiego. Ja nie mam z nikim konfliktów. Ja jestem bardzo łagodnym człowiekiem - powiedział. Przekazał, że rozmawiał o swojej dalszej przyszłości z premier Szydło. Nie odpowiedział na pytanie o nową funkcję.

Szefowa rządu poinformowała na konferencji prasowej, że nowym szefem MF będzie wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który ma łączyć oba stanowiska. Premier podjęła też decyzję o powołaniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na czele z wicepremierem Morawieckim.