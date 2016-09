Po co ta zmiana w rządzie? Dlaczego minister rozwoju Mateusz Morawiecki został jednocześnie ministrem finansów?

Premier Beata Szydło: Realizujemy program PiS, który obiecaliśmy Polakom. Już w 2011 r.zapowiadaliśmy, że centrum dowodzenia gospodarczego rządu ma przejąć resort rozwoju. Ministerstwo Finansów traci swoją dotychczasową rolę, przestaje być kreatorem polityki gospodarczej, a staje się jednym z resortów gospodarczych. Przeszliśmy przez etap przygotowania Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, który koordynuje Mateusz Morawiecki. Teraz czas na zrobienie drugiego kroku, czyli stworzenie ośrodka, który ten program będzie realizował. I danie narzędzi, które są do tego niezbędne.

Rozwój z Pawłem Szałamachą jako ministrem finansów byłby niemożliwy?

Jak najbardziej możliwy, tym bardziej że Paweł Szałamacha był współautorem programu gospodarczego PiS. Przez 10 miesięcy, gdy szefował resortem, ustabilizował sytuację w finansach publicznych. Wprowadził zmiany, które zaczynają przynosić efekty w postaci zwiększonych wpływów z podatków. To już widać, będzie widać jeszcze bardziej w przyszłym roku. Przygotował dwa trudne budżety. Natomiast poprosił mnie, by dać mu możliwość realizacji siebie w innym miejscu.

Czyli gdzie? Zostanie szefem Komisji Nadzoru Finansowego?

Mogę powiedzieć, że będzie miał bardzo odpowiedzialną funkcję.

Czy docelowo resort finansów zostanie połączony z Ministerstwem Rozwoju?

Nie. Myślę, że nie byłoby to dobre rozwiązanie. Byłoby mało zrozumiałe także dla świata zewnętrznego, bo resort finansów odgrywa rolę w kontaktach z Unią Europejską. Oddzielne Ministerstwo Finansów jest potrzebne, by kontrolowało budżet i finanse publiczne, by było strażnikiem dyscypliny budżetowej. Jeśli chcemy, by Polska rozwijała się szybciej, to resort rozwoju musi nadawać ton. Resort finansów ma pilnować, by Polska się rozwiała, ale finanse publiczne były bezpieczne.

Kto będzie przygotowywał budżet na 2018 r.?

To będzie decyzja, której oczekuję od Komitetu Ekonomicznego rządu. To właśnie ten komitet będzie musiał odpowiedzieć na kilka ważnych kwestii. Jedną z nich jest koordynacja zadań w dziedzinie polityki gospodarczej. Przebudowa modelu rządzenia, tak by były realizowane zadania, a nie polityki resortowe, jest niezwykle trudna. Ale po to wprowadzamy tę zmianę.

