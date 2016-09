Rozmawiałem z nią [Julią Piterą - red.] w zeszłym tygodniu. Umówiliśmy się, że ta sprawa egzekwowania, wyegzekwowania tych wyroków będzie załatwiona - zapewnia w rozmowie z Konradem Piaseckim lider PO, Grzegorz Schetyna. Polityk zapewnia też, że jeśli europoseł, wbrew obietnicom dalej będzie lekceważyć wyroki sądu, to konsekwencje wyciągnie zarząd partii. Nie chciał jednak jasno powiedzieć, czy to oznacza, że władze PO wyrzucą ją z ugrupowania.

Konrad Piasecki chciał też wiedzieć, jak będą głosować posłowie PO w sprawie ustawy, zaostrzającej projekt aborcji. Przypomniał, że trzynastu posłów było za odrzuceniem projektu liberalizującego aborcję, a tylko czterech głosowało przeciw projektowi Ordo Iuris. Schetyna zapewniał, że nie wyobraża sobie kogokolwiek z PO, głosującego za projektem zakazu aborcji. Nie, nie wyobrażam sobie i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo ta kwestia, ten projekt ustawy jeżeli on w tej lub podobnej, tak naprawdę w każdej zaostrzającej formule przejdzie przez prace w komisji to głosowanie za nim to byłoby barbarzyństwo - powiedział.

Twierdzi też, że nie będzie musiał przeprowadzać dyscyplinujących rozmów z konserwatywną grupą posłów PO. Na razie nie ma takiej konieczności, ponieważ Platforma Obywatelska bardzo mocno będzie, angażuje się i będzie angażować się w kwestie czarnego protestu i tej akcji - podsumował.