Były polityk PiS, Ludwik Dorn w ostrych słowach ocenił ostatnie działania Beaty Szydło związane z rekonstrukcją rządu.

Premier była pytana przez dziennikarzy o zarzuty opozycji wobec decyzji o objęciu resortu finansów przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Marszałek Senatu o ograniczeniach dla dziennikarzy.

Niedawno do mnie prawie wtargnęli dziennikarze do gabinetu, no przepraszam, nie może być tak, musi być to uporządkowane, nie może dochodzić do sytuacji takiej, że dziennikarze przychodzą podczas odwiedzin parlamentu przez delegacje z innych krajów, wchodzą w japonkach i w krótkich spodenkach, no przepraszam bardzo - tłumaczy Karczewski powody regulacji pracy dziennikarzy.